Листопад зимі – рідний батечко

ОСЬ І ЗАВІТАВ ДО НАС ОСТАННІЙ ОСІННІЙ МІСЯЦЬ. У ЛИСТОПАДА НАДТО МІНЛИВИЙ ХАРАКТЕР – ТО ЗІГРІЄ ОСТАННІМ СОНЯЧНИМ ПРОМЕНЕМ, ТО ВІХОЛОЮ НЕСПОДІВАНО ЗАХУРДЕЛИТЬ. ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД СЕЛЯН ПІДКАЗУЄ: ЯКЩО ЗЕМЛЯ ВКРИВАЄТЬСЯ ПЕРШИМ СНІГОМ У НІЧНУ ПОРУ, ЛЕЖАТИМЕ ТЕ БІЛЕ ПРОСТИРАДЛО АЖ ДО ВЕСНИ. А ПОКИ ЩЕ НЕМАЄ СИЛЬНИХ МОРОЗІВ, МАЄМО ТРОХИ ЧАСУ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ УСІХ НАГАЛЬНИХ САДОВО-ГОРОДНІХ СПРАВ…

ГРЯДКА

НА ГОРОДІ роботи вже майже завершені. Проте слід навести лад у присадибному реманенті: почистити, обсушити його і змастити машинним мастилом. Не забудьте вилити із труб, шлангів і діжок залишки води, інакше в холоди вона замерзне, й крига, що утвориться, може пошкодити їх.

Стічні рівчаки також потрібно ретельно очистити від залишків сміття й грунту, що набився у них під час осінніх дощів. Поки не випав перший сніг, продовжуємо закладати в компост опале листя, інші рослинні залишки. Купу необхідно прикрити на зиму землею, а зверху – плівкою або нетканим матеріалом, щоб уникнути глибокого промерзання органічного добрива.

Якщо не подбали про вапнування надто кислого грунту в жовтні, ще не пізно цим зайнятися в листопаді.

Якщо ділянка, на якій розміщені грядки, продувається сильними вітрами, необхідно розставити по ній дерев’яні щити для снігозатримання. Чим більше там накопичиться снігу, тим краще просочиться живильною вологою земля й віддячить за турботу щедрим урожаєм.

Ще не пізно посіяти холодостійкі культури для отримання навесні раннього врожаю городини. Підзимовий висів овочевих рослин проводимо протягом першої декади листопада. Грядки для шпинату, петрушки і моркви слід було підготувати ще в жовтні. Сіяти можна навіть у підмерзлий грунт. Рівчачки із опущеним туди насінням потрібно присипати талою землею, перегноєм або торфом.

САД

ПРИСТОВБУРНІ кола плодових дерев на зиму потрібно обов’язково замульчувати торфом або гноєм, а потім ще й присипати 15-сантиметровим шаром опалого листя.

Треба ретельно оглянути штамби дерев, щоб вчасно виявити і полікувати рани. Місця механічного пошкодження слід добре очистити до здорової деревини, і якщо рана глибока, обробити її садовим варом. Потім штамби й скелетні гілки плодових рослин треба побілити

– це захистить їх від сонячних опіків під час зимових і весняних відлиг.

Подбайте про те, щоб стовбури були недоступними для мишей і зайців. Аби захистити сад від капловухих та гризунів, нижню частину закрити металевою сіткою із дрібними отворами або шматками старого руберойду, обв’язавши його навколо і заглибивши у землю на кілька сантиметрів. Якщо після обрізування ягідника залишилося багато колючих гілок, ними теж можна прикрити стовбури, прикріпивши їх щільно верхівками донизу.

Готуючи малинник до зими, пагони сусідніх кущів треба позв’язувати між собою, прихиливши до землі. Сніг, що падатиме на них, утворить щільне простирадло і додатково зігрі- ватиме рослини в сильні морози, не пошкоджуючи їх. А от гілки смородини зв’язувати між собою не варто, інакше вони сильно промерзнуть, що неминуче призведе до значного зни- ження врожаю в наступному році. Коли пагінці вкриє перший сніг, необхідно буде обтрусити його. Це захистить гілки, ще вкриті листям, від обламування під вагою мокрого снігу.

Садова суниця дуже погано переносить вплив морозів через поверхневе розташування кореневої системи. Пошкодження коренів, що може призвести до загибелі рослини, від- бувається вже при –8°С. Тому суниця щороку потребує вкривання. Якщо зима видається сніжною, 10–12-сантиметровий шар снігу здатен надійно захистити кущики від вимерзання навіть при морозах до –18°С. Якщо ж снігове покривало буде товщим 20 см, вони переживуть навіть сильніші морози. Щоб захистити рослини від морозів до снігопадів, суничник можна завчасно прикрити ялиновим чи сосновим гіллям, опалим листям деревних порід або ж сухим торфом.

Настав час також подбати про заготівлю живців. Після перших морозів зріжте однорічні

Живці слід брати з південного боку крони, вибираючи для цього абсолютно здорові, сильні й врожайні гілки. Довжина живців – мінімум 40 сантиметрів, на яких має бути не менше 5–6 добре розвинених бруньок. Причому вони не повинні бути надто близько розташовані. Підготовлені живці варто зв’язати в пучки по сортах і обгорнути спочатку вологою тканиною, потім – папером і насамкінець – плівкою. У такому вигляді живці потрібно помістити в підвал чи погріб на зимове зберігання.

КВІТНИК

ЗІБРАНЕ влітку насіння декоративних рослин, наприклад, чорнобривців, айстр, космеї, петуній, необхідно очистити від засохлих залишків квітів і стебел за допомогою сита з ве- ликими отворами. Відсіяні таким чином зернятка збираємо, просушуємо і складаємо на зберігання в щільні полотняні торбинки. Їх слід тримати до висіву в сухому й темному місці.

Коли встановляться стабільні мінусові температури і земля трохи промерзне, можна приступати до підзимового висіву однорічних квітів, зокрема волошки, годеції, іберісу, ка- лендули, кларкії, лобулярії, маку, матіоли, резеди, флокса Друмонда, хризантеми. Треба захистити багаторічні декоративні рослини, що зимують надворі, від холодів, засипавши їх сухим опалим листям чи торфом. Перед накриттям слід видалити сухі квітконоси, стебла й листя, спушити грунт навколо. Робити це необхідно обережно, щоб не пошкодити корене- ву систему.