Купуємо мед: як вибрати якісний продукт?

“МИНУЛОГО року, десь восени, повертаючись із села додому в Полтаву, купив на трасі в одного господаря трилітрову банку меду. Продавець запевнив, що продукт

– із різнотрав’я й дуже свіжий, дав покуштувати. Тоді мед був смачний, а коли він у мене вдома постояв, то втратив свій аромат, з’явився неприємний присмак. То невже ж я придбав підробку?! Підкажіть, будь ласка, як вибрати якісний мед…”

Ігор ВАСИЛЕНКО.

м. Полтава.

НА СТОРІНКАХ додатка “Сійся, родися!..” було чимало публікацій на цю тему, але, на жаль, тема “медового шахрайства” залишається актуальною. Серед загалу працьовитих бджолярів знаходяться нечесні ділки, а серед покупців – ті, хто ще необізнаний у тонкощах вибору якісного й цілющого медового продукту. Результат – фальсифікат за ціною якіс- ного меду.

Щоб убезпечити своїх земляків від неякісної продукції, а себе – від нечесної конкуренції, пасічники Кременчуцького району розповсюджують пам’ятку про те, як правильно вибирати мед і не стати жертвою шахраїв. Користуючись цією пам’яткою, даємо відповідь на запитання нашого шановного читача.

Отож досвідчені пасічники радять не купувати мед у незнайомих людей у місцях стихійної торгівлі, особливо

– обабіч автошляхів, на зупинках громадського транспорту тощо.

Не варто брати мед, що тривалий час стоїть на сонці, адже при нагріванні до 37°С продукт втрачає леткі протимікробні речовини. Якщо ж мед нагріти до 50°С, він втрачає всі цілющі властивості. До речі, саме через це не можна купувати рідкий мед восени, а тим більше – взимку. Справа в тім, що увесь мед, окрім акацієвого (він майже прозорий на вигляд) і шавлієвого, вже через кілька тижнів після медозбору, який припадає на липень-серпень, починає загусати й кристалізуватися. Тож якщо в грудні вам пропонується рідкий темний мед, знайте: то – розігрітий й абсолютно некорисний продукт, від якого лишилася тільки назва.

Мед за акційною, значно нижчою, ніж у цілому на ринку, ціною теж повинен викликати підозру, адже, як відомо, “дешева рибка – погана юшка”. Не будемо економити на власному здоров’ї й не дамо себе ошукати!..

Підготувала Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА.