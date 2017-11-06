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“Чарівні слова” дарують дива

Опубліковано: 6 Листопада 2017

А ДИВА чекають на малечу, звісно ж, у Палаці казок, як уже давно називають Полтавський академічний обласний театр ляльок. Цього разу на його сцені у казку запросили хлопчи- ків і дівчаток лялькарі із Запоріжжя: в рамках обмінних гастролей вони показали виставу “Чарівні слова”. Це повчальна історія про пригоди хлопчика, який несподівано для себе по- трапив у справжню казку і зустрів там не надто привітних персонажів – Бабу Ягу, Змія з трьома головами і Хатинку на курячих ніжках – навіть вона виявилася балакучою і запевняла, що Іванко не зможе повернутися до мами, якщо він не знає ввічливих слів. А лише вони були паролями його порятунку. Як і буває в загрозливих обставинах, Іванко згадав, що треба казати, і прокинувся зі свого тривожного сну.

Вистава адресована дітям від 3 до 10 років, і саме переважно такого віку глядачі зібралися в залі. Але й старші не нудьгували, опинившись у казковій атмосфері, розглядаючи таких гарних ляльок. До того ж, коли перед початком вистави минулої суботи керівник літературно-драматургічної частини театру Єгор Ткаченко запитав, чи є серед глядачів діти, які сюди прийшли вперше, піднятих рук виявилося чимало. Зала була вщерть заповнена, цього разу завітали до театру і маленькі гості з Кременчука разом із своїми педагогами. І всі дружно підтримали директора театру Тетяну Вітряк, коли вона закликала дітей подякувати бурхливими оплесками за казку, вручаючи артистам грамоти Полтавського академічного театру ляльок, які цілий тиждень радували полтавських глядачів.

А тим часом запорізькі малюки зустрічали “Вередливе зайченя” із Полтави на сцені свого Запорізького обласного театру ляльок.

Лідія ВІЦЕНЯ

 “Зоря Полтавщини”

 

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Рубрика: ГОЛОВНА
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