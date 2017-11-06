Ліг білий сніг на бурякове поле

ПРОМИСЛОВИМ вирощуванням цукрових буряків на Полтавщині кілька останніх років фактично займаються лише агроформування, які входять до структури агропромхолдингу “Астарта-Київ”. ТОВ “Агрофірма “Добробут” (генеральний директор – Олександр Коваленко, головний офіс – у Козель- щинському районі) – одне з них. Уже в перших числах листопада тут, за планом, мали б закінчувати збирання буряків, та погода вкотре знову внесла свої корективи. Того дня, коли ми побували в господарстві, бурякові лани щедро покрив перший осінній сніг. І хоча для поля вологи багато не буває, та ліпше, якби опади йшли тоді, коли їх просять…

У ЦЬОМУ році в АФ “Добробут” під солодкі корені загалом відводили 6,8 тисячі гектарів площ. Збирання цукристих розпочали 26 вересня. Хороша організація праці й комплексний підхід до цієї нелегкої справи, у якій загалом задіяно 14 бурякозбиральних комбайнів, дали, як на нинішній не зовсім сприятливий для сільгоспвиробництва рік, добрий результат. Задоволені рівнем оплати праці й механізатори. Кожен бурякозбиральний агрегат викопує за день по 20–25 гектарів буряків. Середня урожайність цукристих становить 370 центнерів. Торік збирали майже по 600 центнерів з гектара. Водночас цукристість солодких коренів значно перевищує минулорічні показники й становить близько 18 відсотків. Уже за кілька днів у агрофірмі закінчать збирання солодких коренів. Тож на полях залишаться лише закагатовані буряки, які в разі потреби перевозять для переробки на Кобеляцький цукрозавод агропромхолдингу “Астарта-Київ”. До речі, щоб не допустити втрат цукристих, площі опісля проходження бурякозбиральних комбайнів підчищає бригада сезонних працівників агроформування, яким сплачують по 270 гривень за тонну підібраних солодких коренів.

Хоча козельщинські аграрії сумлінно дотримувалися технологій, аби цьогорічний урожай цукрових буряків був достойним, та посуха таки вплинула на кінцевий результат.

– Найперше в дотриманні технології вирощування цукрових буряків – вибір якнайліпшого попередника. А такими вважаються злакові культури, озима пшениця та ячмінь. Альтерна- тивним попередником може бути й соя. У нашому підрозділі це була пшениця, – розповідає агроном ВП “Добробут” Олександр Логвиненко. – Торік восени ми якісно підготувати грунт, провели передпосівну підготовку площ, внесли необхідну кількість мінеральних добрив. Сіяли тільки високоякісні гібриди кращих світових виробників насіння, серед яких перевагу віддали гібриду Дар’я, і отримали хороші сходи. Звісно ж, своєчасно обробляли посіви від хвороб, шкідників і бур’янів. Та оскільки в нашому краї протягом травня–серпня практично не було продуктивних дощів, рослини не отримали необхідної кількості вологи, а використовували тільки ту, що накопичилася у грунті за зимовий період. Відтак це спрацювало на поглиблення кореня, зниження його ваги та зрідження листкової маси буряків.

Осінньо-польові роботи в АФ “Добробут” добігають кінця. У стадії завершення – збирання солодких коренів. Обмолот кукурудзи, під яку відводили майже 11 тисяч гектарів, уже за- кінчили. Качаниста дала по 47 центнерів з гектара. В доброму стані ввійдуть у зиму посіви озимих культур. Певний обсяг робіт ще залишається з підготовки грунту під майбутній уро- жай. А до професійного свята – Дня працівників сільського господарства – в агроформуванні практично повністю завершать увесь осінньо-польовий комплекс, переконаний за- ступник генерального директора агрофірми “Добробут” Віталій Лашко. На завершальній стадії й розрахунок з пайовиками.

Окрема тема – підтримка соціальної сфери сільгоспформувань. Оскільки АФ “Добробут” господарює у 5 районах, на території 44 сільських рад, які об’єднують понад 120 населених пунктів, щорічно на вирішення соціальних питань тут спрямовується близько 5 мільйонів гривень. Підтримка освітніх закладів, культурно-мистецьких, спортивних заходів, сільської медицини, фінансова участь у благоустрої населених пунктів – усе це вже давно стало невід’ємною частиною щоденної копіткої роботи агроформування, зазначила головний фахівець із соціальної роботи ТОВ “АФ “Добробут” Наталія Левонтівцева. А ще тут впроваджують соціальні проекти, зокрема – “Посади дерево”. Таким чином село Іванівка Кобеляцького району прикрасила березова алея, а в Бродщині цього ж району відновлено паркову зону. Цікавим для юного покоління є і спортивний проект на кубок АФ “Добробут”, у якому беруть участь 12 шкільних футбольних команд. Тут переможцем стали юні аматори шкіряного м’яча Білицької ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 Кобеляцького району. Впроваджують і проекти зі сприяння децентралізації. А отже, робота, відпочинок і громадські питання йдуть поряд.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”