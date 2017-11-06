Пенсії інвалідам- чорнобильцям не осучаснили

Представники чорнобильських організацій Полтавщини ще влітку зверталися до обласної влади стосовно перегляду соціальних стандартів для ліквідаторів аварії на ЧАЕС і постраждалих внаслідок катастрофи. Тоді, розповів голова Полтавської обласної організації ГО «Союз Чорнобиль України» Віктор Шкурпела, їхнє звернення підтримали депутати обласної ради, передавши відповідного листа до Кабміну та Верховної Ради України. Проте, говорить він, отримавши проект Держбюджету на 2018 рік, чорнобильці були, м’яко кажучи, здивовані – їхні пропозиції не врахували. Розчарувала і пенсійна реформа – люди чекали осучаснення й підвищення пенсій, але деяких категорій чорнобильців нововведення не торкнулося.

– Ознайомившись із напрямками пенсійної реформи, ми з подивом дізналися, що частину наших пропозицій не врахували. Наші пенсії не збільшуються, а ціни ростуть. Тому прийшли послухати про пенсійну та медичну реформи, щоб не проводити акцій протесту, домовилися про спільну зустріч, де представники районів скажуть про свої проблеми. Зібралися, аби вислухати одне одного та досягти порозуміння, – зазначив Віктор Шкурпела.

Ліквідатори наслідків аварії підготували нове звернення до керівництва країни і зібралися на відверту розмову із керівництвом області перед початком обговорення обласного бюджету. Спілкувалися з ними голова облдержадміністрації Валерій Головко, перший заступник голови ОДА Олег Пругло, заступник начальника головного управління ПФУ України в Полтавській області Володимир Носенко, керівники департаментів ОДА: соціального захисту населення – Людмила Корнієнко, охорони здоров’я – Віктор Лисак.

Справді, осучаснення пенсій з 1 жовтня не поширилося на окремі категорії пільговиків, повідомили представники Пенсійного фонду України.

– Чорнобильці отримають збільшені пенсійні виплати залежно від категорії, – розповів Володимир Носенко. – Проте не зазнали істотного перегляду, зокрема, виплати інвалідам-ліквідаторам. Хоча представники фонду вносили подібні пропозиції до Кабміну.

Якщо інвалід-чорнобилець вважає, що йому вигідніше перейти на отримання пенсії не за чорнобильським, а за загальним законом, він може це зробити, зазначив представник ПФУ. Та одразу отримав коментар обурених чорнобильців: як переходити на загальний закон, котрим вимагається стаж, якщо людина, отримавши інвалідність, не працювала і стажу не має?..

– Учасникам ліквідації пенсію підвищили, а інвалідам залишили на тому рівні, який і був. На нас не поширюється ні спецзакон, ні закон про трудові пенсії, – емоційно говорив голова Спілки інвалідів-чорнобильців Подільського району Полтави Леонід Астапенко.

– Формат зустрічі, який ми обрали, є правильним, соціальні стандарти – пріоритет обласної влади. Наше завдання як в області, так і на рівні держави – захищати інтереси громадян, а надто пільгових категорій, – підкреслив Валерій Головко. – Через те, що десь недопрацював Пенсійний фонд або хтось несвоєчасно вніс пропозицію, страждають люди, котрі не отримують належних соціальних виплат.

Він повідомив, що лист із узагальненими пропозиціями чорнобильців передасть Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять померлих чорнобильців.

Обговорили учасники зустрічі й проблеми санаторно-курортного лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Було досягнуто домовленості – допомогу на лікування в санаторіях Полтавщини отримають з обласного бюджету.

– За нинішньою нормою, на 18 днів оздоровлення чорнобилець має право отримати компенсацію в розмірі 5250 гривень, – повідомила Людмила Корнієнко. – Ми розуміємо, що цього не вистачає для повноцінної реабілітації. Втім, маємо рішення: з обласного бюджету можемо надавати додаткову матеріальну допомогу на ці потреби. Тобто чорнобилець буде отримувати певну суму, щоб пройти всі процедури.

Порушувалося чимало й інших тем, що хвилюють людей. Зокрема “пайкові” гроші, тобто компенсація чорнобильцям за харчування, не переглядалися з 2015 року, між тим ціни на продукти зростають. 707 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалих потребують поліпшення житлових умов, а державна програма забезпечення житлом людей цих категорій з 2014 року не фінансується. Пропозиції щодо цього теж підготовлені для подання на розгляд уряду.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”