Ваговози КрАЗ-6446 будуть доставляти важку техніку для ЗСУ

Тягачі-суперваговози Краз-6446 у зчіпці з напівпричепами були передані Президентом України Петром Порошенком командирам військових підрозділів Збройних сил України під час робочої поїздки Глави Держави на Житомирщину. Потужну техніку українського виробника – Кременчуцького автозаводу – передано із завантаженими на причепи танками. Петро Порошенко, зокрема, наголосив, що українська армія стане ще сильнішою завдяки надходженню у військові підрозділи чергової партії озброєння, яке складається з більш ніж двох сотень одиниць бронетехніки, артилерії, літаків, зенітно-ракетних комплексів… Частина переданої техніки, уперше з 2014 року, спрямовується до складу резерву: «Ми формуємо резерв, ми вже зараз маємо набагато більше можливостей для швидкого нарощування нашого бойового потенціалу», – наголосив він.

Слід зазначити, що армійський тягач військові вважають елітою серед інших транспортних засобів Збройних сил. Завдяки наявності напівпричепа він має особливі переваги перед іншими. Повноприводний тягач-ваговоз КрАЗ-6446, призначений для транспортування важких вантажів і бойової техніки, у тому числі танків, по всіх видах доріг і бездоріжжю, сьогодні наймогутніший серед своїх «колег». Автомобіль використовується разом із напівпричепом повною масою до 70 т. В умовах бездоріжжя всюдиходи поза конкуренцією і вважаються кращими перевізниками важкого вантажу. Автопоїзд упевнено працює в екстремальних природно-кліматичних умовах у широкому діапазоні температур – від мінус 50 до плюс 600С. Глибину до 1,5 м і сніжний покрив 0,6 м всюдихід переборює завдяки високим тактико-технічним характеристикам. Кременчуцький автозавод за вимогою замовника робить таку техніку в різних варіаціях, серед яких лівостороннє рульове керування, броньовий захист кабіни та основних вузлів і агрегатів, додаткові опції й інше.

КрАЗ розраховує, що з 84 мільярдів гривень, внесених у проект Держбюджету-2018 на потреби Збройних сил, буде виділено кошти і на замовлення техніки українського виробництва. Група КрАЗ разом з українськими виробниками спецнадбудов має все необхідне: потужності, кадровий потенціал, відпрацьовані технології для забезпечення військових сучасною ефективною технікою.