Історія, написана відвагою і самопожертвою

З нагоди 73-ї річниці визволення України від фашистських загарбників відбулося покладення квітів до меморіалу Солдатської слави в Полтаві.

Історія визволення писалася відвагою і самопожертвою воїнів, трудівників тилу. Пам’ять про них у серцях нащадків буде жити вічно. Друга світова війна розтоптала мільйони людських доль. Та попри гіркоту поразок ми вибороли перемогу у ворога і в останні дні жовтня 1944-го територія України була повністю визволена від гітлерівців, наголошувалось під час церемонії.

Квіти до Вічного вогню поклали міський голова Полтави Олександр Мамай, заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Оксана Черкас, представники ветеранських організацій, воїни-визволителі, депутати місцевих рад, представники органів влади і місцевого самоврядування, трудових колективів, громадських організацій, духовенство, військові. Пам’ять полеглих визволителів вшанували хвилиною мовчання. Прозвучав Державний гімн України.

“Свого часу я пройшов п’ять фронтів – Перший, Другий і Третій Білоруські, Перший і Другий Українські, брав Берлін”, – згадує учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, активіст ради ветеранів Шевченківського району полтавець Михайло Васильович Клепач. На свято Покрови йому виповнилося 92 роки. В армію пішов у неповних 18 після визволення Полтавщини.

– Воював у складі 54-ї Червонопрапорної стрілецької дивізії командиром відділення. Довелося пережити два поранення і контузію, нагороджений п’ятьма бойовими орденами. День визволення України для мене – це надзвичайна дата в історії, – поділився спогадами ветеран.

Колеги з ради ветеранів додають, що Михайло Васильович – бажаний гість у школах, куди його постійно запрошують і де з нетерпінням чекають.

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У ході визвольних операцій на території України загинуло, за підрахунками істориків, понад 3 мільйони радянських воїнів. Більше 2 мільйонів жителів України під час окупації були вивезені до Німеччини для примусової роботи. Людські втрати України в Другій світовій війні сягнули 10 мільйонів життів, повністю і частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл…

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”