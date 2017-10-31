Осінні жнива

В області триває комплекс осінньо-польових робіт. За оперативними даними департаменту агропромислового розвитку ОДА, станом на 28 жовтня аграрії господарств усіх форм власності намолотили майже 3 мільйони тонн зернових культур.

Найвагомішим у полтавський коровай є внесок хліборобів Новосанжарського району, які намолотили понад 170 тисяч тонн збіжжя. Серед лідерів за обсягом зібраних хлібів також сільгоспвиробники Миргородського та Гадяцького районів, які зібрали, відповідно, 132 та 130 тисяч тонн зерна. Загалом 100-тисячний рубіж із намолоту збіжжя перетнули хлібороби 8 районів області. Аграрії Новосанжарського та Чутівського району наближаються до завершення комплексу осінньо-польових робіт.

На ланах області залишається до обмолоту майже 45 відсотків площ кукурудзи, 18% – сої, 10% – соняшнику, а ще – треба викопати близько 20% цукрових буряків.

Сільгоспвиробники Полтавщини також закінчують сівбу озимих культур (пшеницю посіяно на площі більше 220 тисяч гектарів) і продовжують підготовку грунту під майбутній урожай.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”