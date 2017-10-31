Добувають руду, газ і… енергонезалежність держави

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман побував на Полтавщині. Свою робочу поїздку він почав із відвідин Єристівського гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в Кременчуцькому районі.

Цей комбінат належить приватній компанії “Феррекспо” і є складовою розташованої у нашій області групи з трьох підприємств із видобутку та первинної переробки залізної руди. Відразу після приземлення на гелікоптері керівник уряду оглянув кар’єр згаданого ГЗК, який є “наймолодшим” у галузі та, власне, єдиним на пострадянському просторі, збудованим після розпаду СРСР (комбінат почав діяти у 2008 році).

Потім разом із головою облдержадміністрації Валерієм Головком, власником основних активів компанії “Феррекспо”, народним депутатом України Костянтином Жеваго, урядовцями, керівниками провідних промислових підприємств регіону Прем’єр-міністр побував у ремонтному цеху Єристівського ГЗК, де лагодять і здійснюють технічне обслуговування найпотужніших із використовуваних сьогодні в Європі кар’єрних самоскидів й екскаваторів. При цьому він особисто піднявся в кабіну одного з таких американських самоскидів вантажопідйомністю понад 200 тонн.

Біля згаданого цеху Володимир Гройсман і Валерій Головко оглянули також виставку продукції найбільших машинобудівних підприємств Кременчука. На ній КрАЗ, Крюківський вагонобудівний і завод “Кредмаш” представили вантажні автомобілі різних модифікацій, броньовики й інші зразки машин для наших військових і рятувальників, комунальну та дорожню техніку.

Особливо зацікавили Прем’єра нові зразки комунальної техніки автомобіле- та вагонобудівників. Оглядаючи її, він пригадав, як під час перебування на посаді Вінницького міського голови йому доводилося опікуватися закупівлею такої техніки за кордоном, оскільки вітчизняних аналогів тоді ще не було. На слова одного з директорів підприємств про те, що її серійне виробництво налагодиться тоді, коли буде попит, Володимир Гройсман зауважив, що такий попит є вже зараз, насамперед в об’єднаних територіальних громадах із їхніми новими фінансовими можливостями. Водночас, на переконання керівника уряду, виробникам цієї та іншої техніки необхідно постійно збільшувати вітчизняну складову її комплектування.

Під час спілкування з представниками ЗМІ в ремонтному цеху ГЗК очільник уряду зупинився на актуальній і для інших галузей тематиці. Зокрема він укотре наголосив на тому, що підстав для підвищення тарифів на теплопостачання для громадян сьогодні немає. Відповідаючи на запитання кременчуцьких журналістів стосовно рішення тамтешньої влади про таке підвищення відразу на 22 відсотки, Володимир Гройсман зазначив, що готовий направити у наддніпрянське місто комісію, яка детально все з’ясує.

Потім у конференц-залі офісної будівлі Єристівського ГЗК очільник уряду зустрівся з представниками трудового колективу комбінату. Під час цієї зустрічі Костянтин Жеваго презентував історію розвитку гірничо-збагачувальних підприємств компанії “Феррекспо” та плани на перспективу, зокрема й найближчу.

Володимир Гройсман назвав успіх згаданих підприємств зразком для всієї України. Адже після того, як було приватизоване перше з них – Полтавський ГЗК, – нові власники зуміли не лише вивести його з пострадянської фінансової “ями”, а й перетворити на одне з найсучасніших і найпотужніших у Європі та світі. Ще більше інноваційних технологій використовують на побудованому компанією, як то кажуть, “із нуля” Єристівському ГЗК, за кілька років у регіоні має запрацювати ще один її комбінат – Біланівський.

Та вже сьогодні на підприємствах “Феррекспо” працює понад 12 тисяч осіб, їхня середня зарплата перевищує 12 тисяч гривень. У соціальний розвиток базового для компанії міста Горішні Плавні промисловцями вкладено сотні мільйонів гривень. Водночас протягом наступної десятирічки власники й інвестори компанії мають намір подвоїти обсяги виробництва.

– Наше завдання сьогодні – повернути країні успіх, – наголосив Прем’єр- міністр. – Досвід цієї компанії показує, що зробити це цілком реально.

На завершення зустрічі з гірниками він відповів на їхні запитання.

Потому Володимир Гройсман побував у виробничому підрозділі ще однієї потужної приватної компанії, яка займається видобутком вуглеводнів на Полтавщині. Зокрема він відвідав установку з підготовки газу компанії “ДТЕК Нафтогаз”, яка розташована поблизу обласного центру. За словами Прем’єр-міністра, нарощуючи видобуток вітчизняного газу, наша країна вже за п’ять років може стати його експортером.

Віктор ПЕТРЕНКО

Журналіст