Інформаційний кур’єр

У виставковій залі Полтавського міського будинку культури у рамках заходів, присвячених Дню працівників сільського господарства, відбулася міжрегіональна спеціалізована виставка “АгроПром-Полтава-2017”. Понад 40 виробників та постачальників продукції і послуг для агропромислового комплексу із 12 областей України були її учасниками. Відкриваючи захід, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов висловив сподівання, що виставка увінчається укладанням угод, налагодженням нових ділових контактів, започаткуванням спільних проектів.

Серед новацій виставки – техніка та засоби малої механізації, зокрема для висівання овочевих культур, для тваринницьких ферм. Це особливо актуально в контексті підтримки малого і середнього бізнесу на селі. У числі виробників були й учасники державної програми здешевлення вітчизняної техніки на 20 відсотків. До речі, ще до відкриття виставки четверо аграріїв придбали такі механізми й подали заявки на компенсацію.

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760 співаків із різних областей України взяли участь у фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва пам’яті Раїси Кириченко “Пісенні крила Чураївни”, що пройшов у Полтавському міському будинку культури.

На мистецьке дійство запросили солістів-вокалістів естрадного, народного та академічного вокалу, ансамблі малого та великого складу і хорові колективи. Приїхали співаки з Одеської, Чернігівської, Черкаської, Дніпровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської областей і, звісно, Полтавщини. Журі очолювала заслужена артистка України, доктор педагогічних наук, професор кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Наталія Сулаєва.

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На Театральній площі обласного центру вперше відбувся фестиваль наукових пікніків “Молодь і розвиток” (“Youth and Development”). Організаторами і партнерами виступили управління у справах сім’ї, молоді та спорту, студради, інші молодіжні структури.

У науковій виставці взяли участь студенти вищих навчальних закладів Полтави і Кременчука, вихованці позашкільних установ, представники бізнесу та поліції. Майбутні лікарі з медичної академії навчали бажаючих основам надання першої допомоги. Відвідувачі ознайомились із науковими здобутками вчених, студентів, членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук.

На вулиці Соборності в Полтаві працювало 24 локації: міні-лабораторії, дослідницькі та винахідницькі центри, демонстрація діючих моделей і приладів тощо.