Прозорість партнерських стосунків – гарантія високих прибутків

Згідно зі статистичними даними, виробництво молока в Україні з року в рік зменшується. Щоб забезпечити стабільну роботу, молокопереробні підприємства намагаються створити сировинні зони чи налагодити роботу своїх молокоприймальних пунктів. Аналогічним шляхом рухається і Пирятинський сирзавод (керівник – Володимир Бартошак), у складі якого працює кілька таких пунктів.

Новооріхівський стаціонарний молокоприймальний пункт Пирятинського сирзаводу працює в Лубенському районі вже понад 15 років. Це невелике високотехнологічне підприємство, обладнане сучасними приладами для визначення ваги, якості та охолодження молока до необхідної кондиції, щодня акумулює близько 40 тонн молока, тим самим фактично на третину забезпечуючи потребу переробного підприємства в сировині. Тут працюють 10 фахівців.

– Ми здаємо молоко на цей пункт тому, що з власного досвіду знаємо: нас не обманюють і проводять своєчасний розрахунок, – розповіли молокоздавачі, яких ми зустріли того дня в Новооріхівці.

Щойно молокосировину привозять до молокоприймального пункту, лаборанти проводять дослідження кожної партії продукції на жирність, далі зливають у великотоннажні танки-охолоджувачі, де доводять до +4°С.

Найпотужнішим агроформуванням, яке щодоби реалізує по 25–30 тонн високоякісної молокосировини, за словами керівника Новооріхівського молокоприймального пункту Юлії Ступки, є сільгоспкооператив “Перемога” Хорольського району, котрий очолює заслужений працівник сільського господарства України, депутат районної ради Анатолій Пасюта. Здають молоко й мешканці приватного сектора. Звісно, якість сировини від колективних господарств і особистих селянських – різна. Якщо перші виробляють молоко тільки вищого ґатунку, то останні – І–ІІ. А відтак і ціна залежить від якості та кількості зданої сировини. Тож сільгоспвиробники отримують по 9, а населення – по 5 гривень за кілограм молока. Загалом же частка здаваного населенням молока, а це мешканці наближених до Новооріхівки сіл Лубенського, Миргородського й Хорольського районів, складає від 3 до 4 тонн за день.

– Запорукою великих надоїв і високої якості молока є фахова робота зоотехнічної служби й керівництва агроформувань, – вважає Юлія Ступка. – Саме так працюють у сільгоспкооперативі “Перемога”.

Автотранспортні послуги з підвезення молока від господарств надає ФОП Віктор Ступка, який має власний автопарк із 6 спеціалізованих автомобілів. Доставляють молоко від населення ще 5 приватних підприємців.

Заготівельники молока, яких ми зустріли на стаціонарному пункті, розповіли, що мають, так би мовити, постійних клієнтів. Адже і Пирятинський сирзавод, і зазначений молокоприймальний пункт працюють прозоро, своєчасно розраховуються із постачальниками молокосировини. Вони також висловили вдячність депутату Лубенської районної ради, керівнику благодійного фонду “Впевненість” Віктору Ступці за сприяння у проведенні ямкового ремонту новооріхівської ділянки автотраси сполученням Лубни–Миргород, на що було витрачено понад 200 тисяч гривень. Загалом на рахунку благодійного фонду “Впевненість” чимало добрих справ. Це й допомога сільським школам та дитсадкам, на що тільки в цьому році вже витрачено більше 20 тисяч гривень, і фінансова підтримка онкохворого місцевого мешканця, якому надали 20 тисяч гривень, й інші важливі справи. Ці кошти надали фонду місцеві компанії, підприємці й фермери, зареєстровані переважно в Новооріхівській сільраді, пояснює Віктор Ступка.

Ось так невеликим колективом можна робити великі й добрі справи.

Людмила ДАЦЕНКО

Микола БЕЗНОС (фото)

“Зоря Полтавщини”