Чи стане після реформи медицина платною і дуже дорогою?

Із запровадженням медичної реформи зміни розпочнуться вже з 1 січня. Що треба знати сьогодні? Те, що протягом І півріччя 2018 року кожен українець буде змушений обрати собі сімейного лікаря і підписати з ним декларацію. Лікаря можна мінятии раз на рік (у перший рік – частіше). Кожен, хто укладе угоду, буде зареєстрований у системі eHealth. Прийом у сімейного лікаря й діагностика будуть безкоштовними, як і частина ліків. Лікар може приймати у поліклініці, амбулаторії, центрі ПСМД або бути фізичною особою-підприємцем. Якщо декларація не буде укладена, первинну медичну допомогу доведеться оплачувати з власної кишені. Але це не стосується екстреної допомоги.

Враховуючи величезну кількість домислів та провокацій навколо реформи, прес-служба МОЗ розвінчує пов’язані з нею найпопулярніші міфи.

Міф 1. Медицина стане платною і дуже дорогою

Саме зараз безкоштовної медицини в Україні не існує. За результатами опитування в рамках проекту “(Без)коштовна медицина” 90 відсотків ліків українці купують за власний кошт. За даними досліджень, кожен другий пацієнт відмовляється від лікування або відкладає його через брак грошей.

Реформа вводить нові чіткі правила державного фінансування медичної системи, однакові для кожного громадянина. З’явиться чіткий список послуг, які будуть повністю профінансовані державою: первинна допомога (сімейні лікарі, терапевти, педіатри); екстрена допомога (різке погіршення стану здоров’я, серцевий напад, інсульт, гострий апендицит, ниркова недостатність, запалення легенів тощо); паліативна допомога – перш за все адекватне знеболювання; лікування у вузьких спеціалістів за направленням сімейного лікаря та планове лікування у рамках програми медичних гарантій.

Кожна медична послуга матиме визначений тариф, який буде платити лікарні держава. Обсяг послуг у рамках програми медичних гарантій залежить від об’єму фінансування системи охорони здоров’я, однак включатиме всі основні послуги, необхідні для якісного лікування, – набагато більше, ніж люди можуть отримати безоплатно зараз.

Для дороговартісного лікування, як і сьогодні, будуть існувати цільові програми, продовжать діяти програми лікування онкології, гепатитів, СНІДу тощо.

Всі послуги, аналізи, дослідження, ліки, які надаються за державною програмою медичних гарантій, будуть для пацієнтів безоплатними – як у страховій компанії. Пацієнти знатимуть, що саме покривається, і мати можливість отримати ці послуги в обраній вами лікарні.

З 2018 року реформа запрацює на рівні первинної допомоги, з 2020-го – в усіх лікарнях.

Тарифи, які розповсюджуються зараз деякими сумнівними виданнями, не мають нічого спільного з реальністю. Це просто фейк та брехня.

Міф 2. Люди “не потягнуть” вартості медичних послуг

З початком реформи більшість медичних послуг буде безоплатною для пацієнта, але платною для держави. Повний список послуг програми медичних гарантій буде сформовано у 2020 році, коли реформа запрацює повністю.

МОЗ опублікує список тарифів на послуги, після збору статистики: чим реально, а не на папері, хворіють люди; даних про реальні витрати лікарень; оцінки бюджету, який буде виділено на програму медичних гарантій на 2020 рік.

Зараз готується пілотний проект МОЗ разом з Національною академією медичних наук. Тарифи буде платити лікарням держава – саме для того, щоб у лікарів були гідні зарплати і ці гроші не платили пацієнти.

Міф 3. Медреформа призведе до закриття лікарень і звільнення медиків

У законопроектах про медреформу немає жодного слова про закриття лікувальних закладів чи скорочення медперсоналу.

На першому етапі Національна служба здоров’я укладе договори з усіма лікарнями, щоб ніхто не залишився без медичної допомоги. Але з роками конкуренція і принцип “гроші йдуть за пацієнтом” призведуть до впорядкування мережі медзакладів – малопотужні, погано оснащені і малозавантажені лікарні, де просто небезпечно лікуватись, будуть перепрофільовані під реальні потреби населення – на реабілітаційні чи діагностичні центри, хоспіси.

Найкращі лікарні будуть підсилені додатково (технічно та кадрово), щоб кожен, хто до них звертається, мав можливість отримати якісну медичну допомогу.

Без роботи можуть залишитись лише ті, до кого не захочуть іти люди. Хороший лікар завжди матиме потік пацієнтів і достойні гроші від держави за свою роботу! Реформа сприятиме тому, що лікарі конкуруватимуть за пацієнта.

Впорядкуванням мережі лікувальних закладів опікуватиметься місцева влада. Місцеві громади мають вирішити, які з них потрібно підсилити, а які – перепрофілювати. Держава надає технічні вимоги щодо доїзду до лікарні та її мінімального навантаження (кількість пологів, оперативних втручань).

Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для того, щоб покращити мережу медзакладів, створити належні умови для роботи лікарів, відремонтувати дороги до лікарень. Держава зі свого боку виділить додаткові гроші на підсилення опорних закладів та перепрофілювання слабких та малозавантажених.

Міф 4. Села залишаться без лікарів

У селах людей найбільше турбує доля фельдшерів та ФАПів. Фельдшери залишаться. Фельдшери не замінятимуть лікаря, але стануть його помічниками та забезпечать доступ до медичної допомоги у найвіддаленіших селах.

У 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн на одного пацієнта, у 2019-му – 450 грн. Практика обсягом 2000 пацієнтів матиме річний дохід в 740 000 грн у 2018 році та 900 000 грн у 2019-му. В цей бюджет входять оренда, оплата роботи лікаря, фельдшера та медсестри, прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Досі на селі ніколи не було таких коштів у медицині, і реформа дозволяє нарешті розгорнути пряме фінансування.

Місцеве самоврядування матиме можливості для підвищення якості життя лікаря. Наприклад, якщо громада побудує якісну амбулаторію та житло для лікаря, буде значно легше знайти і запросити на роботу гарного спеціаліста.

Також 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості. Він передбачає щонайменше 5 мільярдів гривень додаткового фінансування медицини в селах за два роки, зокрема будівництво сучасних ФАПів та амбулаторій, а також забезпечення їх Інтернетом.

Міф 5. До лікаря-спеціаліста можна буде потрапити тільки через сімейного лікаря

Велику частину послуг, які зараз надають вузькі спеціалісти, після донавчання зможуть надавати лікарі первинної ланки – сімейні лікарі, педіатри, терапевти.

Звичайно, часом пацієнтам потрібні спеціальні обстеження у вузьких спеціалістів. Але ці втручання має курирувати сімейний лікар. Тому Національна служба здоров’я буде оплачувати ці візити за направленням сімейного лікаря.

Якщо ви не довіряєте професійності свого лікаря, змініть його. До низки спеціалістів (гінеколог, психіатр тощо) візити оплачуватимуться і без направлення сімейного лікаря.

Пацієнт може звернутись до вузького спеціаліста й сам, але в цьому випадку доведеться сплатити повну вартість послуг лікаря і лікування.

Якщо ж ви звертаєтесь до вузького спеціаліста за направленням сімейного лікаря, педіатра, терапевта, вартість вашого лікування та необхідних медичних засобів відшкодує держава.

Міф 6. Реформа суперечить Конституції

Згідно з медичною реформою меддопомога завжди і в повному обсязі надається громадянам за рахунок коштів Державного бюджету. На первинному рівні та в разі настання екстреної ситуації держава оплачуватиме 100 відсотків усього необхідного лікування та, що важливо, медикаментів згідно з деталізованим описом. Це покриватиме близько 80 відсотків усіх звернень за медичною допомогою.

На вторинному і третинному рівнях держава гарантує 100-відсоткову оплату медичної допомоги та інших медичних послуг і лікарських засобів, що входять до лікування й визначені програмою медичних гарантій. Законопроект не передбачає стягнення з громадян жодної плати за необхідну їм медичну допомогу.

Міф 7. Всі послуги будуть зі співоплатами

Згідно із законопроектом № 6327 медичні послуги, що увійшли до програми медичних гарантій, завжди і в повному обсязі надаються громадянам за рахунок коштів Державного бюджету. До послуг, які не оплачуються з державного покриття, належать, наприклад, естетична стоматологія, пластична хірургія тощо.

Міф 8. Реформа не передбачає підвищення зарплатні лікаря

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги складається із двох частин: ставки на оплату медичної послуги та ставки на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

У бюджетній резолюції, ухваленій парламентом цьогоріч у липні, закладена сума середнього тарифу за людину 370 гривень на рік. Стільки буде отримувати лікар первинної ланки за кожного пацієнта. При цьому середній тариф коливається залежно від різних факторів. Наприклад, якщо це діти до 5 років або пенсіонери у віці 65+, він буде майже вдвічі вищим за тариф для молодих людей.

Це означає, що за послуги лікаря первинної ланки держава сплачуватиме в рік від 700 тисяч до 1 мільйона гривень – якщо той набере максимальну рекомендовану кількість пацієнтів (2 тисячі осіб).

У бюджетній резолюції закладена сума на 2019 рік – за кожного пацієнта в середньому по 450 гривень на рік. Планується, що з року в рік ця сума буде поступово збільшуватися.

Лікарем первинної ланки можуть бути сімейний лікар, педіатр або терапевт. Ці лікарі можуть стати фізичною особою – підприємцем (ФОП) та відкрити власну практику, а також об’єднуватися з іншими лікарями в практики первинної медичної допомоги, щоб оптимізувати витрати.

Також лікарі первинної медичної допомоги можуть бути найманими працівниками в комунальних закладах первинної медичної допомоги. У цьому випадку лікар домовляється про заробітну плату з адміністрацією закладу відповідно до кількості пацієнтів, яких він задекларує. При цьому в автономізованих медичних закладах, які стали комунальними підприємствами, тарифні сітки, що діють зараз, не застосовуватимуться.

З 2020 року на нову модель фінансування почнуть переходити усі медичні заклади вторинної і третинної ланок. Національна служба здоров’я буде перераховувати медзакладам гроші за надану послугу за затвердженими тарифами, єдиними для всієї країни. У тарифі за послугу закладені всі витрати на її надання, у тому числі оплата праці медичного персоналу.

При цьому реформа передбачає відмову від тарифних сіток та вільне формування ринку зарплат у комунальних медичних закладах. Тобто рівень зарплати медичного працівника буде базуватися на його/її компетенції, будуть створені умови для гнучкого визначення заробітної плати, як це відбувається, наприклад, в приватних клініках.

Міф 9. НСЗУ – це фінансовий “монстр”, який розподілятиме 100 мільярдів

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) не володіє коштами. Гроші лежать у Державному бюджеті та зберігаються на казначейських рахунках. Національна служба здоров’я є оператором, який контрактує закупівлю медичних послуг та укладає договори з медичними закладами і лікарями-ФОП.

Модель НСЗУ має найменші корупційні ризики, оскільки як центральний орган виконавчої влади підконтрольна Рахунковій палаті, Державній аудиторській службі, а також антикорупційним органам – Національному антикорупційному бюро та Нацагентству з питань запобігання корупції.

НСЗУ контролюватиме якість послуг на рівні дотримання умов договору. Тобто НСЗУ укладає договір і перевіряє його виконання так само, як страхова компанія перевіряє виконання умов страхового договору. Якщо йдеться про лікарську помилку, то в цьому разі контроль залишається за органом, який надає ліцензію, – за МОЗом.

Міф 10. У бригаді “швидкої” будуть лише парамедики, не здатні на адекватну допомогу

Міфи та хибні уявлення про роль і місце парамедиків у системі екстреної медичної допомоги пов’язані із застарілими радянськими поглядами чи незнанням наявних систем і практик екстреної медичної допомоги у світі.

У більшості розвинених країн на початковому етапі розвитку системи екстреної медичної допомоги за потреби термінового лікування парамедики справді лише доставляли пацієнтів до лікарні. Наразі парамедики – це саме той медичний персонал, що має бути навчений врятувати людину.

МОЗ розробило 4-модульну програму перепідготовки фельдшерів та лікарів “швидкої”, спрямовану на підвищення їхньої кваліфікації відповідно до міжнародних стандартів надання невідкладної допомоги. Навчання парамедиків триватиме 3 роки і прирівнюватиметься до рівня бакалавра.

На екстрену допомогу чекають зміни тільки після того, як будуть навчені спеціалісти.

В екстреній допомозі працюватимуть інструктори з догоспітальної допомоги, інструктори з першої допомоги, парамедики та екстрені медичні техніки.

Міф 11. Телемедицина в селі не запрацює

Телемедицина – це оперативне консультування вузьким спеціалістом, який перебуває на відстані від пацієнта. Вона найактуальніша для кардіологічної допомоги. Часто такого пацієнта просто небезпечно везти далеко або, навпаки, біль у серці не є загрозливим, і їхати за сотню кілометрів нема потреби. Якщо фельдшер чи лікар не може правильно оцінити дані кардіограми, їх можна передати вузькопрофільному спеціалісту в область у реперфузійний центр і отримати консультацію. Для цього не потрібні якісь особливі технології, а кардіографами МОЗ планує дооснастити всі “швидкі”. Вузькопрофільні спеціалісти чергуватимуть у спеціально обладнаних реперфузійних центрах цілодобово.

У телемедицині важливим є не стільки Інтернет, скільки впровадження самої системи такої допомоги пацієнтам. Досі лікарі не бралися консультувати по Інтернету або телефоном – не було такого дозволу. Тепер ситуація зміниться.

Також фахівець може віддалено консультувати цифрові рентгенограми і комп’ютерні томограми, деякі аналізи.

Отже, телемедицина спростить діагностику у випадках, коли потрібен не персональний огляд, а оцінка даних досліджень. У кардіології це допоможе рятувати життя.

Прес-служба МОЗ України.