Ярмарок зайнятості: реальні пропозиції роботи

У Полтаві в приміщенні Центру естетичного виховання учнівської молоді відбувся традиційний ярмарок зайнятості, організований обласним Центром зайнятості.

Завітали на захід ті, хто бажає працевлаштуватися, змінити роботу, опанувати нову професію. З відвідувачами спілкувалися представники підприємств, що мають потребу в працівниках.

Полтавський автоагрегатний завод зацікавлений в інженерах, у тому числі з охорони праці, технологах, токарях, фрезерувальниках, інших фахівцях. Інженерам важливе знання фахових програм. Начальник відділу кадрів Алла Серган розповіла, що на підприємстві є транспорт, який розвозить працівників по місту, гуртожиток, медстрахування для фахівців дефіцитних спеціальностей, каса взаємодопомоги.

– Нашому підприємству потрібні пекарі, укладальники-пакувальники, формувальники тіста, налагоджувальники обладнання. Постійно беремо участь у ярмарках зайнятості. Переважно роботою цікавляться жінки, хоча у нас є чоловічі вакансії, – говорить начальник відділу кадрів ТОВ “Полтавський хлібопекарський комплекс”, більш відомий як хлібозавод “Кулиничі”, Лариса Коломак. – Умови роботи хороші, до послуг працівників – транспорт підприємства, їдальня на території заводу. Під час ярмарку записала кілька контактів потенційних працівників. Вважаю: хто реально хоче знайти роботу на таких заходах, той знайде.

– Представляю Полтавську установу виконання покарань № 23, тобто слідчий ізолятор. Потрібні на роботу молодші інспектори відділу режиму та охорони – запрошуємо чоловіків і жінок 18–35 років із середньою освітою, які служили в армії (для чоловіків), без вимог до досвіду роботи. Вимоги є до стану здоров’я – потрібно пройти медкомісію. Пенсія – через 25 років вислуги, зарплата – 4 тисячі гривень, як кажуть у народі, “чистими”, з нового року платня підвищиться до

6 тисяч, – надає інформацію потенційним співробітникам виконуюча обов’язки начальника відділу по роботі з персоналом названої установи, капітан внутрішньої служби Інна Любенко.

Комбінат виробничих підприємств потребує робітників будівельних спеціальностей, товариство “Укрснекгруп” – пресувальників харчової продукції, операторів виробничих ліній, слюсарів-ремонтників, приватне підприємство “Явір-2000” – охоронників і швачок для пошиття уніформ. Готові навчати на робочому місці.

Серед учасників ярмарку зайнятості – заводи “Електромотор”, “Хіммаш”, машинобудівний, компанія “Нова пошта”, Полтавська дирекція “Укрпошти”, кондитерська фабрика “Домінік”, хлібозаводи, приватні підприємства, виправні колонії…

– Це традиційний захід, де роботодавці пропонують вакансії, а люди, які шукають роботу, – свої професійні навички. Одні мають потребу в найманих працівниках, а інші – в робочому місці. Ми допомагаємо їм знайти одне одного, – наголосила директор обласного Центру зайнятості Катерина Клавдієва. – Полтавщина – учасник пілотного проекту з впровадження нових послуг служби зайнятості. Зараз тривають реорганізація нашої служби і перетворення міських і районних центрів зайнятості у філії, де запроваджуються сучасні інформаційні технології. Зокрема відеорезюме, онлайн-співбесіди. Також впроваджується новий портал нашої служби, адаптований до нових вимог суспільства, зокрема електронні кабінети роботодавця і безробітного, що дозволяє отримувати швидкий доступ до послуг служби. Створена централізована бухгалтерія, адміністративні, фінансові функції перейшли на обласний рівень, збільшилася кількість співробітників, які працюють безпосередньо з безробітними. Кожний працівник філії робить усе, щоб прийняти і проконсультувати якомога більшу кількість людей. Створюється соціальна сервісна служба: для роботодавців це – якісний і швидкий підбір кваліфікованих працівників, для безробітних та шукачів роботи – сервісна підтримка сприяння зайнятості та розвитку професійної кар’єри.

Надаємо послуги з анкетування, тобто збираємо інформацію про потенційних шукачів роботи, а не тільки безробітних. В області достатня кількість вакансій, яка постійно зростає, маємо реальні пропозиції роботи. Нам важливо задовольнити потреби роботодавців, бо це – робочі місця, податки, відрахування до бюджетів.

– Полтавщина також у пілотному проекті для малозабезпечених і внутрішньо переміщених осіб, які можуть отримати фінансування для започаткування власної справи. Вже зараз є сім’ї, які за цим проектом хочуть вирощувати овочі, будувати теплиці. Ще одна сім’я збирається вирощувати полуницю, – продовжує Катерина Клавдієва. – Ми проводимо захист бізнес-планів потенційних отримувачів фінансової допомоги. Є, звісно, проблеми зі структурним безробіттям – на ринку праці чимало, скажімо, економістів, яких у певні періоди багато випускали навчальні заклади. Ми створили свій центр професійно-технічної освіти, де можна отримати конкурентні на ринку праці професії.

Працівники служби зайнятості впровадили нову послугу – виходять на людне місце, ставлять столик, невеликий стенд з рекламою. Полтавці підходять, цікавляться. Їх запитують: чи маєте ви потребу в пошуку роботи, яка саме робота цікавить. Таким чином виявляються люди, котрі перебувають в активному пошуку, хоч і не звертаються до служби зайнятості. Співпрацюють фахівці з сільрадами, громадами щодо сезонної роботи, громадських робіт. У зимовий час консультанти служби зайнятості працюють у мобільному пункті в ТРЦ “Київ”.

Анкетування, юридичні та інші консультації стосовно працевлаштування надавалися громадянам і на ярмарку зайнятості. Численні стенди пропонували робочі місця в різних галузях, для фахівців із зазначенням опису вакансії, назви, адреси і телефонів роботодавців, із вищою і середньою освітою. Біля стендів постійно збиралися відвідувачі ярмарку.

Були пропозиції роботи бухгалтерам, провізорам, медсестрам, менеджерам, касирам, водіям, торговим представникам, архітекторам, геодезистам, кухарям, верстатникам, вихователям і багатьом іншим фахівцям.

Можна було дізнатися про вакансії в інших регіонах України з наданням житла і навіть про офіційне працевлаштування в будівельній сфері Ізраїля.

– Тут присутні представники 26 роботодавців і наші соціальні партнери – управління Держпраці в Полтавській області. Переважно відгукнулися заводи, де є питання, пов’язані з виходом працівників на пенсію, і які потребують нових співробітників, – говорить директор Полтавської міськрайонної філії обласного Центру зайнятості Петро Петренко. – Є великі компанії, котрі ведуть набір працівників не тільки в Полтаві, а й у містах і районах області. Можна залишити свої резюме в паперовому чи електронному вигляді – ми передамо роботодавцям. Очікуємо на наших ярмарках зайнятості тих, хто цікавиться пошуком роботи. Широко інформуємо про такі заходи, у тому числі оголошеннями в транспорті.

Поспілкуємось із відвідувачами ярмарку зайнятості.

– Хочу влаштуватися водієм, маю досвід і побажання щодо зарплати, – говорить Віктор Бондаренко. – Я не перебуваю на обліку як безробітний, працюю, але проглядаю й порівнюю різні пропозиції, дивлюся для себе і для сина. Сфотографував на телефон кілька оголошень, буду дзвонити.

– Сподіваюсь тут, на ярмарку, знайти собі роботу, – розповідає Віталія Рибак. – Працювала на кондитерській фабриці менеджером зі збуту, мене взяли на місце “декретниці”, тепер вона повернулася, і я шукаю роботу. Хотіла б працевлаштуватися за тією ж спеціальністю. Зараз на обліку в Центрі зайнятості. Якщо не знайдемо підходящих вакансій, будемо шукати щось інше. У мене двоє дітей, бажаний зручний графік роботи.

– Я працював учителем трудового навчання і фізвиховання у Тахтаулівській школі Полтавського району, – приєднується до розмови Володимир Московець. – Зараз у школі важко працювати, діти слабкі, не підготовлені до занять фізкультурою. Раніше учні здавали нормативи на початку навчального року. Тепер це заборонено. Шукаю роботу, пов’язану зі спортом: тренера, викладача, інструктора. Головне, щоб було фінансування спорту, тоді будуть і робота, і зарплата.

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Під час ярмарку зайнятості транслювалися тематичні відеоролики про послуги служби зайнятості.

Завершився захід профільним семінаром для роботодавців, який провели фахівці служби зайнятості й управління Держпраці в Полтавській області.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”