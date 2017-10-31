За майбутньою професією – на міжрегіональну виставку

Куди піти навчатися, щоб здобути професію до душі, якою б можна було заробляти собі на життя, мати моральне задоволення від праці? Над цим замислюється кожен випускник школи, опиняючись перед непростим вибором. Щоб кременчуцькі старшокласники – майбутні абітурієнти зробили його усвідомлено, обравши саме той навчальний заклад, де зможуть опанувати омріяну професію, кременчуцьке відділення Торгово-промислової палати за сприяння Кременчуцького міськвиконкому організувало і провело в міському Палаці культури

ХV Міжрегіональну спеціалізовану виставку “Освіта і кар’єра”.

Протягом трьох днів старшокласники шкіл міста й навколишніх районів, їхні батьки мали змогу ознайомитися із спеціальностями, які можна опанувати у місцевих професійно-технічних й вищих навчальних закладах Кременчука, Полтави, Харкова, Києва й близького зарубіжжя, чиї представники взяли участь у виставці. Майбутні абітурієнти мали змогу дізнатися про особливості вступу до Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А. Макаренка, Полтавського національного техуніверситету ім.

Ю. Кондратюка, Харківського національного університету радіоелектроніки, Запорізького класичного приватного університету, розпитати про підготовчі програми та перспективи щодо подальшого працевлаштування.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”