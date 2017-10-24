В Олімпійському домі вшанували спортивних героїв вересня

Свої заслужені нагороди – грошові премії, дипломи та пам’ятну статуетку – отримали полтавці – чемпіон світу з боксу, найкращий боксер світової першості Олександр Хижняк і його батько та наставник Олександр Олександрович Хижняк.

«Українські боксери давно привчили нас до перемог, повертаючись майже з кожних Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з медалями. Приємно, що є молоді, кваліфіковані й амбітні спортсмени, які продовжують ці традиції, – зазначив під час нагородження президент НОК Сергій Бубка. – Цей рік видався фантастичним у кар’єрі Олександра Хижняка. Завдяки своїм блискучим виступам на міжнародній арені талановитий боксер встановив рекорд України за кількістю титулів, завойованих за 330 днів. Окрім золотих медалей на дорослих чемпіонатах світу та Європи, за цей період Олександр встиг виграти чемпіонат України U-22, дорослий чемпіонат України, чемпіонат Європи U-22. Це перше, але, переконаний, далеко не останнє подібне високе визнання для 22-річного амбітного боксера. Бажаю вдалого шляху до олімпійського Токіо-2020 для здійснення найзаповітнішої мрії – здобуття олімпійського «золота».

Президент НОК висловив вдячність батьку та наставнику – Олександру Хижняку, відзначивши важливість успішних сімейних династій в українському боксі.

Лауреати спортивного місяця подякували Сергію Бубці й Олімпійському комітету за постійну увагу та підтримку, без яких були б неможливі їхні перемоги.

Кращий тренер вересня зізнався, що дуже радий визнанню НОК й окреслив головну мету свого успішного тандема: «Найближча та найголовніша нагорода – олімпійська медаль».

Чемпіон світу та Європи Олександр Хижняк також подякував Олімпійському комітету за високу нагороду, подарувавши керманичу НОК боксерські перчатки з автографом.

«Мої перемоги були б неможливі без роботи цілої команди й кожного, хто нас підтримує. До Токіо-2020 залишається не так багато часу, попереду дуже непростий шлях, але ми готові до боротьби – будемо працювати далі!» – сказав чемпіон.

Прес-служба Національного

олімпійського комітету України