Йому тільки-но виповнилося двадцять п’ять…

Хоча минулого тижня щедре осіннє сонце ще обдаровувало нас теплом, полтавська земля – вкотре за останні більш як три з половиною роки – знову була в жалобі. У селі Хрулі Лохвицького району земляки прощалися з двадцятип’ятирічним розвідником 72-ї окремої механізованої бригади Миколою Ларіним.

Він загинув 16 жовтня біля села Крута Балка, поблизу Авдіївки Донецької області. Під час бойового чергування військовий розвідник внаслідок обстрілу українських позицій отримав поранення, несумісне з життям. У невтішному горі мама, дві неповнолітні сестри та старший брат…

Напередодні загибелі Микола Ларін отримав від начальника штабу бригади народну відзнаку “За мужність і патріотизм, виявлені при захисті Вітчизни”.

“Веселий, надійний бойовий товариш, компанійська людина”, – так кажуть про полеглого побратима практично всі, хто знав Миколу Ларіна, солдата розвідроти 72-ї ОМБр. Своїм оптимізмом, життєлюбністю, готовністю прийти на виручку в найпотрібнішу мить здобував прихильність тих, з ким його зводила доля на життєвому шляху та на бойових стежках.

“Разом з іншими прикомандированими в грудні 2016-го прийшов до нас у бригаду й відразу показав себе вірним товаришем, вправним воїном. У січні, коли під Авдіївкою противник розпочав активні бойові дії, Микола разом з іншими бійцями розвідувальної роти 72-ї ОМБр кілька днів обороняв відбиту у ворога позицію “Алмаз”, згодом перейменовану на “Орел”, на честь полеглого тут капітана з позивним “Кизило”, – розповідають у бригаді…

Микола Ларін з честю виконав свій військовий і громадянський обов’язок, виявив мужність і героїзм, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, йдеться в офіційному повідомленні.

Поховали Героя 18 жовтня у Хрулях, у рідному селі Миколи Ларіна. А на місці його загибелі бойові побратими планують встановити пам’ятний знак.

Земля тобі пухом, Царство Небесне, воїне світла Миколо Ларін!..

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”