Якщо виникли підозри, що лічильник газу завищує показники

До call-центру “Полтавагазу” періодично телефонують споживачі, які скаржаться, що їхній лічильник на газ “накручує” голубого палива більше, ніж вони використовують.

Фахівці “Полтавагазу” говорять, що здебільшого такі твердження безпідставні. Разом з тим, якщо такий факт трапився, то, ймовірно, через витік газу. Саме тому при відповідному зверненні заявнику рекомендують виконати певний порядок дій.

Говорить начальник call-центру Євгеній Божинський:

– Перш за все споживач має вимкнути всі газові прилади і подивитися, чи не крутить лічильник далі. Якщо ж таке відбувається, значить десь є витік газу, а запах газу відчутний навіть при вимкнених газових приладах. У такому випадку необхідно зателефонувати на “104”, перекрити подачу газу в квартирі (закрити кран), відкрити вікна для провітрювання помешкання. І чекати на аварійну бригаду “Полтавагазу”.

Якщо ж при вимкненні газових приладів лічильник не рахує витрати газу, але споживач все одно сумнівається в справності обладнання, є ще один вихід. Це ініціювання позачергової повірки лічильників. За планом така повірка проходить раз на 8 років, але споживачу не обов’язково чекати на закінчення цього терміну.

У лабораторних умовах фахівці через еталонний лічильник та через лічильник абонента пропускають однакову кількість повітря і дивляться на показники. Пропущені об’єми вираховує програма. Вона ж і показує похибку, що допускається у межах 3 відсотків.

Проте варто пам’ятати, що за відповідну позачергову повірку лічильника сплачує споживач.

Старший майстер “Полтавагазу” Максим Книш, який безпосередньо займається повіркою лічильників, говорить, що ці прилади не можуть реєструвати більші обсяги.

– З роками вони можуть тільки менше рахувати через зношеність елементів, необхідність заміни деталей або ремонту.

Нагадаємо телефон call-центру “Полтавагазу”: 0-800-508-104. Свої запитання споживачі можуть поставити і на сторінці підприємства у Facebook: (https://www.facebook.com/ poltavagaz/).

Прес-служба “Полтавагазу”