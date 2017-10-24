Туризм – магістральний напрямок розвитку ОТГ

У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбулася презентація комунальної установи “Кластер зеленого туризму територіальних громад Кременчуцького краю” об’єднаних територіальних громад Кременчуцького району. Представляючи проект широкому зібранню, один із його авторів – директор Полтавського відокремленого підрозділу установи “Центр розвитку місцевого самоврядування” Ірина Балибіна – назвала його унікальним в Україні. Засновниками установи стали флагмани децентралізації у Полтавській області, одні з найрентинговіших об’єднаних територіальних громад України – Недогарківська, Омельницька, Піщанська, Пришибська ОТГ та Білецьківська сільська рада Кременчуцького району.

А початок справі, як зазначила голова Омельницької ОТГ Олександра Шереметьєва, поклала організована Іриною Балибіною поїздка на Закарпаття для вивчення там досвіду організації зеленого туризму. “Ми зрозуміли, – розповіла Олександра Шереметьєва, – що маємо достатній потенціал, щоб досягти вагомого результату, але лише у разі об’єднання зусиль. І це буде дуже цікаво і в сфері зеленого, і в сфері промислового туризму. Зокрема на території Омельницької ОТГ вже створюється необхідна інфраструктура, є чимало об’єктів показу. Скажімо, Омельник – у минулому козацьке містечко. Це батьківщина багатьох відомих людей. Тут досліджував грунти академік Володимир Вернадський. Традиційними є популярні етнофестивалі “Омельницьке різноманіття”. У планах – відбудова козацької фортеці”.

Співорганізаторами проекту стали управління інфраструктури і туризму облдержадміністрації, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського.

Громадам допоможуть фахівці вищих навчальних закладів обласного центру, про що було укладено відповідний меморандум між установою та ВНЗ. Йдеться, зокрема, про формування стратегії розвитку, фінансові проекти тощо. Фахівці визначать, що треба зробити для розвитку туризму, скільки необхідно коштів. В ОТГ переконані, що проект значно поліпшить економічний потенціал й економічну спроможність громад, дасть значний поштовх до залучення інвесторів, створення робочих місць, принесе значні дивіденди.

Ректор ПУЕТу Олексій Нестуля переконаний, що створення кластера – надійний шлях до розкриття багатого туристичного потенціалу краю. І підтвердженням цьому стали презентації, проведені об’єднаними громадами. Серед них – піші та кінні маршрути, у тому числі на знамениту гору Пивиху, до курганів, у Горішні Плавні, на Полтавський та Єристівський ГЗК, у Білецьківські плавні, туристичні проекти “Екологічна стежина імені

В. І. Вернадського” (Омельницька ОТГ), “Скарбниця старожитностей” (Пришибська ОТГ), “Культурно-гастрономічні традиції Кременчуцького краю” (Недогарківська ОТГ), “Рекреаційно-туристичний комплекс рідного краю” (Піщанська ОТГ), “Білецьківський край – полуничний рай” (Білецьківська сільська рада).

Віктор КІКОТЬ

“Зоря Полтавщини”