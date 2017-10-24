До нових можливостей – разом

Це гасло Міжнародного економічного форуму, що пройшов минулого тижня в обласному центрі, об’єднало величезну кількість учасників з нашого краю, України, світу. На першому поверсі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого розташувалися експозиції сільськогосподарських та промислових підприємств, інформаційні стенди об’єднаних територіальних громад області.

Презентації

Учасники форуму зупинялися біля карти, що ілюструє пріоритетні напрямки розвитку АПК. Поряд – експозиція “Рідного села” – торгової марки агрофірми “Маяк” Котелевського району. Цей бренд знає кожен полтавець – за вмістом власного холодильника. Тож обминути духмяну виставку з традиційним короваєм, випічкою, хлібною та м’ясною продукцією, цукром-крупами в полотняних мішечках і навіть запечатаною сургучем горілкою марки “Рідне село” було просто неможливо. До виставки гості поверталися навіть під час секційних засідань. Все, що експонувалося на майданчику, можна придбати в мережі магазинів “Рідне село” в Полтаві та області, асортимент постійно розширюється. Остання новинка цієї марки – тушонка.

І таких щедрот нашої землі – з Диканського, Глобинського, Семенівського, інших районів – із можливістю оцінити і скуштувати звезли на захід чимало.

Як прозвучало потім на форумі, приблизно 7 відсотків валової продукції сільського господарства України має полтавську прописку. Наша область виробляє 9 відсотків зернових і зернобобових країни, 15 – цукрового буряку й кукурудзи, 12 – сої.

Промисловість, інвестиції, показники

Основу експозиції промислової групи склали підприємства Кременчука.

Говорить Станіслав Бузина, голова правління – генеральний директор ПрАТ “Кременчуцький колісний завод”: “Ми чекаємо від участі у форумі нових інвестицій, зокрема стосовно автомобільного та сільськогосподарського машинобудування. Очікуємо, що з’являться нові клієнти, область буде розвиватися далі, створюватимуться нові робочі місця, зростатиме рівень життя населення. Приємно, що голова ОДА ініціює такі нові можливості для підписання угод і подальшого розвитку. Наше підприємство до цього готове, має замкнутий цикл виробництва – від конструкторських розробок аж до специфікації”.

Біля експозиції Крюківського вагонобудівного заводу гості зупинялися, спілкувалися, дискутували. Голова правління ПАТ “КВБЗ” Анатолій Шабала, підсумовуючи, зазначив: “Вже є домовленість про те, щоб на базі нашого заводу зібрати керівників об’єднаних територіальних громад і представити їм новітні зразки комунальної техніки, яку випускає підприємство. Нині ми також випускаємо контейнери для сміття, готові взятися за проект сміттєпереробної лінії”.

Генеральний директор ПрАТ “АвтоКрАЗ” Роман Черняк підкреслив, що, на його думку, завдання цього заходу – показати інвестиційну привабливість регіону, залучити інвесторів, знайти нові можливості для Полтавщини в нинішніх економічних умовах. Саме така мета стоїть перед делегацією підприємства та експозицією КрАЗу на форумі. До речі, потужна делегація автозаводу була дуже активною під час секційної дискусії. Презентуючи область, Валерій Головко окремо відзначив нову продукцію КрАЗу – спецтехніку для потреб армії та підрозділів спеціального реагування. Її зразки експонувалися на подвір’ї юридичного інституту, де проходив форум. А ще 3 роки тому, як прозвучало під час представлення економічного потенціалу області, полтавське машинобудування орієнтувалося переважно на російський ринок.

Нині не поступається світовим аналогам продукція Крюківського вагонобудівного заводу, який Валерій Головко назвав флагманом галузі й подякував керівникам підприємства за його збереження в дуже непрості часи.

Широко була представлена і продукція “Кредмашу” – провідного світового виробника асфальтозмішувальних установок, що відповідають усім міжнародним стандартам як за технічними характеристиками, так і за економічними показниками.

Презентуючи гостям і потенційним інвесторам Полтавщину, голова облдержадміністрації Валерій Головко наголосив, що в області видобувається 65 відсотків українського газового конденсату, 44 відсотки газу і 10 відсотків нафти. Назвав найпотужніші промислові об’єкти видобувної галузі – Полтавський, Єристівський і Біланівський ГЗК.

Обсяг експорту за перше півріччя 2017 року досяг мільярда доларів. Складова експорту в Європейський Союз, у зону вільної торгівлі зросла з 22 до 48 відсотків.

За перше півріччя цього року притік інвестицій в область склав майже 22,7 мільйона доларів. Ключове завдання – створити для цього максимально сприятливий клімат. Розповів про три індустріальних парки (“Центральний” у Кременчуці та “Ланнівський” у Карлівському районі вже зареєстровані, “Омельницький” – створюється); відродження будівельної галузі та ремонт доріг. На дороги з різних джерел фінансування вкладено за два роки майже 600 мільйонів гривень, і до кінця року сума наблизиться до мільярда гривень. Хоча все – відносно. Під час секційного засідання польський експерт Кшиштоф Сівек зазначив, що для європейських доріг таких грошей (у кілометрах) дуже мало, потрібно значно більше.

Секційні засідання, меморандум

Вони проходили паралельно за трьома напрямками: промисловість, розвиток аграрного сектора, й органічного землеробства зокрема, економічний розвиток територіальних громад. Акценти – на історіях успіху, досвіді інвесторів, нових можливостях.

Окремо було представлено “Інвестиційний портал Полтавщини”, розроблений з допомогою українсько-канадського проекту “Партнерство заради розвитку міст” – універсальний інструмент взаємодії між органами влади та потенційними інвесторами.

Насамкінець на закріплення досягнутих домовленостей відбулася церемонія підписання меморандумів про співробітництво між Полтавською ОДА, Торгово-промисловою палатою України та Українським національним комітетом міжнародної торгової палати, а також нагородження переможців конкурсу інвестиційних проектів.

Віктор КІКОТЬ

Ольга ЩЕГЛОВА

Микола БЕЗНОС (фото)

“Зоря Полтавщини”