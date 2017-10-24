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Премія імені преподобного Паїсія Величковського чекає на лауреатів

Опубліковано: 24 Жовтня 2017

День пам’яті нашого славетного земляка преподобного Паїсія Величковського, канонізованого за своє подвижництво Православною Церквою, відзначається 28 листопада. Святий Паїсій ніколи не забував батьківщину, любив наголошувати на своєму українському походженні та іменував себе “Родимець Полтавський”.
Єпархіальна премія має на меті сприяти об’єднанню Українського Православ’я, відродженню історичної пам’яті українського народу, захисту національних святинь.
Премію присвоюють щорічно окремим особам, колективам, організаціям і установам за вагомий внесок у справу відродження Української Церкви, утвердження української державності, зміцнення духовності, за визначні досягнення у духовній царині православ’я.
Номінації премії: “Духовне відродження”, “Література. Мистецтво. Наука”, “Громадська діяльність”.
Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття премії разом із листом-клопотанням, біографічною довідкою, характеристикою діяльності та творчого доробку претендентів надсилати до 20 листопада за адресою: Соборний майдан, 1, м. Полтава, 36020.
Премію лауреатам вручать у Полтаві в день пам’яті преподобного Паїсія Величковського.

Прес-служба
Полтавської єпархії УПЦ
Київського патріархату.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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