Одинока мати отримає допомогу

До нашої редакції з проханням про допомогу звернулася Раїса Григорівна Мартиненко з села Мартинівка Кобеляцького району. Раїса Григорівна є багаторічним передплатником “Зорі Полтавщини” й навіть у нелегкі нинішні часи вона залишається вірною улюбленому часопису. Наша дописувачка розповіла про те, як виживає і з якими проблемами стикається сім’я її внучки, матері-одиначки Юлії Дмитренко, яка сама виховує двох малолітніх дітей – 7-річного Михайлика та 5-річну Діаночку.

“Так склалося в житті, що Юлія сама виховує дітей. Ця сім’я ледве зводить кінці з кінцями. Роботи в селі немає, тож виживають за рахунок підсобного господарства, утримують годувальницю, корівку. Влітку ціна на молоко падає, а тут сина в школу треба було зібрати. Соціальної допомоги від держави вже ось більш як півроку й копійки не дали. Кажуть, мовляв, у держави грошей немає. У мене пенсія невелика, 1400 гривень заробила за 48 років робочого стажу, тож допомагати їм особливо ні з чого, хіба що на хліб дати копійчину можу. Багато грошей на ліки витрачаю, все болить, ноги не хочуть ходити…” – йдеться в листі до редакції.

Далі Раїса Григорівна розповідає, що 19 вересня цього року Юлія Дмитренко зверталася до управління соціального захисту населення Кобеляцької райдержадміністрації, але позитивної відповіді так і не отримала. Тож у листі – прохання про допомогу.

За роз’ясненнями ми звернулися до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

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Умови призначення і виплати державної допомоги на дітей одиноким матерям визначені Законом України “Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми” та Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (зі змінами), йдеться у відповіді фахівців департаменту.

Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (з 1.05.2017 для дітей віком до 6 років – 1426 грн; від 6 до 18 років – 1777 грн) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, як це визначено п. 34 Порядку.

Відповідно до п. 36 Порядку допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною

18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Допомога виплачується протягом шести календарних місяців і призначається на підставі особисто поданої заяви та інших необхідних документів, визначених у пункті 35 Порядку, які подаються до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. Стосовно Дмитренко Ю.М., то встановлено, що вона перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення Кобеляцької райдержадміністрації як отримувач різних видів державних допомог з серпня 2010 року.

Відповідно до вищезазначеного Закону отримує допомогу як одинока мати на двох дітей. Останній термін призначення допомоги – з 1.09.2016 по 28.02.2017 року. В період з березня по серпень 2017 року включно до територіального управління соціального захисту населення з відповідною заявою та необхідним пакетом документів не зверталася.

Згідно з поданою 22.09.2017 року заявою Дмитренко Ю.М. призначено допомогу як одинокій матері на двох дітей на період з 1.09.2017 по 28.02.2018 року відповідно до вимог діючого законодавства.

Спеціалістами управління соціального захисту населення Кобеляцької РДА Дмитренко Ю.М. неодноразово надавалися роз’яснення щодо порядку та термінів призначення державних допомог, у тому числі листом від 25.11.2016 року за №Д 01-07/772.

Підготувала Людмила ДАЦЕНКО.