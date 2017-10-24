Перші призовники відправилися з Полтавського обласного збірного пункту набувати військових навиків

Із майже 9 тисяч громадян призовного віку, які підлягають виклику на призовні комісії на строкову службу, з Полтавської області протягом жовтня-листопада буде призвано більше 400 чоловік.

Першу групу призовників у складі понад 60 чоловік направлено до навчальних центрів Збройних сил України та Національної гвардії України. Спочатку вони пройдуть курс початкової підготовки, приймуть військову присягу, потім будуть оволодівати військовими навиками безпосередньо у підрозділах. Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”, уведеного в дію Указом Президента України від 24.09.2014 №744, жоден військовослужбовець строкової військової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції на територіях Донецької та Луганської областей не залучатиметься. Термін строкової служби для призовників становить 18 місяців, а для тих, хто має вищу освіту та ступінь магістра, цей термін складає 12 місяців. Також згідно зі

ст. 119 Трудового кодексу України під час дії особливого періоду за військовослужбовцями, призваними на строкову військову службу, зберігається їхня середньомісячна заробітна плата, а також робоче місце на весь термін проходження служби. Громадяни призовного віку мають право замість строкової служби укласти контракт зі Збройними силами України на проходження служби та стати професійним військовим.

Призов на строкову військову службу триватиме до кінця листопада. Призовникам, яким з певних причин не доставлено повістку і які не мають права на відстрочку, необхідно самостійно прибути до військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для проходження призовної комісії.

Едуард БОРОДАЙ

Заступник Полтавського обласного військового комісара по роботі з особовим складом, підполковник