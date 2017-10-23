Разом із “Лікарняною касою Полтавщини” –дорогою життя

На теренах Полтавської області 14 років працює Благодійна організація “Лікарняна каса Полтавщини”. Створена вона була для захисту жителів області від недофінансування охорони здоров’я. Каса взаємодопомоги – членська організація, допомагала та допомагає власникам картки ЛК, сплачуючи за медикаменти, які замовляє заклад охорони здоров’я під час лікування власника картки ЛК. Організація працює за Фармацевтичним формуляром, протоколами лікування та законодавчою базою України.

Досвід БО “Лікарняна каса Житомирської області” (найбільшої з подібних організацій в Україні – понад 210 тисяч членів) та БО “Лікарняна каса Полтавщини” (понад 20 тисяч власників картки ЛК) МОЗ України використало для створення Державного формуляра лікарських засобів (перелік ліків, які ефективні та мають доказову базу).

Напрацювання та досвід лікарняних кас використано для запровадження механізму реімбурсації (відшкодування) на первинній ланці.

Досвід роботи лікарів-експертів лікарняних кас необхідно використати при створенні Національної служби здоров’я України.

Солідарна система лікарняних кас повністю відповідає ідеям запроваджених реформ в охороні здоров’я, де медичне страхування планується по солідарному механізму.

На даний час лікарняні каси, інші благодійні організації та фонди стають партнерами з МОЗ України. Ми спілкуємося, обмінюємося досвідом, пропонуємо, запроваджуємо, відпрацьовуємо та видаємо готовий для використання продукт.

Організація допомагає пацієнтам в співоплаті за медичну послугу (медикаментозне забезпечення), і з цим згодилися в МОЗУ.

Також як Національна служба здоров’я України буде контролювати цільове використання бюджетних коштів згідно з протоколами та Державним гарантованим пакетом медичних послуг, так і лікарняні каси контролюють цільове використання коштів організацій для співоплати за члена організації.

Відповідь на запитання “Як вижити простому українцю, коли він захворів?” дуже банальна:

· потрібно самому збирати гроші, щоб заплатити за медичну послугу;

· оформити медичну страховку через приватну страхову компанію (на даний час такою послугою користуються близько 2 відсотків українців – заможних або тих, за яких сплачує підприємство);

· приєднатися до механізму лікарняних кас в Україні.

З раціональної точки зору найзручніший варіант – механізм лікарняних кас. Найменший щомісячний благодійний внесок в 50 грн гарантує забезпечення медикаментів у додаток до тих, які буде гарантувати держава при лікуванні члена організації (на даний час – це понад 95 відсотків ліків згідно з протоколами лікування). Це вигідніше, ніж медичне страхування, в 2–6 разів та зручніше, ніж збирати кошти або шукати їх на випадок хвороби.

Благодійна організація “Лікарняна каса Полтавщини” підтримує запровадження будь-яких змін до законодавства МОЗ України на користь пацієнтів, при якому вони будуть забезпечені певним мінімумом медикаментів і реактивів. Однак дані реформи не зможуть повністю, на всі сто відсотків, вирішити питання забезпечення пацієнта. Тому “Лікарняна каса”, навіть за умови запровадження найпрогресивніших реформ в медицині, буде мати свою нішу і своїх клієнтів.

Ще один важливий момент. За кошти організації амбулаторно не лікуються захворювання серцево-судинні, печінки і підшлункової залози, оскільки при загостренні цих недуг хворі зобов’язані проходити лікування в умовах стаціонару.

Допомога надається при гострих та невідкладних станах, загостренні хронічної хвороби.

За рахунок коштів “Лікарняної каси” стаціонарно лікуються майже всі захворювання, крім тих, лікування яких забезпечуються державними програмами: цукровий діабет, туберкульоз, хіміотерапія при онкопатології, психічні захворювання, СНІД та деякі інші.

Лікарняні каси – неприбуткові організації, які в своїй діяльності використовують накази, протоколи лікування та іншу законодавчу базу МОЗУ. Створені комп’ютерні програмні комплекси дозволяють вести персоніфікований облік кожного власника картки ЛК, надходження та обґрунтовані фінансові витрати на його лікування, яке контролюється довіреними лікарями-експертами.

Об’єднання громадян за механізмом лікарняних кас суттєво зменшить фінансове навантаження на пацієнта, адже організації контролюють і призупиняють необґрунтовані витрати на ліки та медпослуги, гарантують призначення саме необхідних лікарських засобів, визначених протоколами лікування, а не розрекламованих телебаченням.

Ставши власником картки БО “Лікарняна каса Полтавщини”, сплачуючи регулярно благодійні внески, ви будете впевнені, що у випадку лікування за замовлені лікарнею медикаменти сплатить благодійна фундація.

Навіщо платити більше, якщо при найменших внесках можна отримати найбільшу та найнеобхіднішу допомогу.

Не всі хворіють одночасно і однаково тяжко! Більш здорові допомагають слабкішим, але при цьому мають гарантію на допомогу у випадку несподіваного різкого погіршення свого здоров’я.

Річний внесок до організації становить 600 грн (50 грн щомісячно). Сподіваємося, що й у наступному році сума внеску не збільшиться.

ЛК працює за принципом солідарності та взаємодопомоги.

“Один за всіх – всі за кожного” – це наш девіз.

Можна чекати можливого покращення завтра, а можна стати захищеним вже сьогодні.

Підписання договору про спільну благодійну діяльність із колективом підприємства чи організації є важливим кроком керівництва назустріч працівникам, ознакою турботи про їхнє здоров’я та про їхній соціальний захист.

Запрошуємо всіх жителів Полтавської області особисто, колективами приєднатися до БО “Лікарняна каса Полтавщини” та захистити своє здоров’я.

Понад 210 тисяч звернень про допомогу протягом 14 років роботи нашої організації отримали фінансове забезпечення. Це врятовані життя та здоров’я наших громадян.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті:

http://www.poltavalk.com.ua;

за адресами:

36021, м. Полтава, вул. Залізна, 17, телефони: 0532-63-74-56, 0981-63-74-56, 0503-63-74-56;

39600, м. Кременчук, вулиця Ігоря Сердюка, 10/25, телефон 0266-3-61-82.

Віталій Шевченко,

виконавчий директор

БО “Лікарняна каса Полтавщини”.