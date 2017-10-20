Полтава – столиця міжнародного економічного форуму

Захід під гаслом “Полтавщина: створюємо разом нові можливості” зібрав у обласному центрі представників іноземних та українських ділових кіл у сферах промисловості, агропромислового комплексу, виробництва екологічної продукції, представників Уряду, міністерств і відомств, урядових дорадчих органів з просування експорту та залучення інвестицій, міських голів, керівників ОТГ, представників іноземних дипломатичних установ, проектів міжнародної економічної допомоги. Для багатьох із них наша область стала відкриттям: як один із найбільших донорів Державного бюджету з величезним промисловим потенціалом, унікальним сільськогосподарським виробництвом. Як область-піонер у втіленні реформи децентралізації.

За словами директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, наш регіон отримав багато пропозицій для співпраці, що стосуються не лише малого та середнього, а й муніципального і великого бізнесів.

У наступному номері “Зорі Полтавщини” – фоторепортаж про подію.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”