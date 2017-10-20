Павло КАНДИБА: “У нас досвід та інновації йдуть поруч”

ТОВ “Агрофірма “Хорольська”, що у складі агропромхолдингу “Астарта-Київ”, – найбільший у Хорольському районі роботодавець та платник податків. Сільгосппідприємство обробляє понад 12 тисяч гектарів землі. У структурі агрофірми п’ять виробничих підрозділів та комбікормовий завод. На постійній основі тут зайнято понад 700 чоловік, а враховуючи сезонні роботи – до тисячі. Господарство багатогалузеве. Кожного року досягає вагомих результатів. Так, за підсумками минулого року в масштабах агропромхолдингу здобуло перші місця в рослинництві, тваринництві й фінансовій діяльності. На території п’яти сільрад, на землях яких господарює товариство, проживає понад 6 тисяч осіб.

Розмову про виробничі справи з генеральним директором сільгосппідприємства Павлом Кандибою ми починаємо з підбиття попередніх підсумків нинішнього сільськогосподарського року. Зазначимо відразу, що Павло Олександрович – талановитий, сучасний, діловий, цілеспрямований й енергійний керівник із величезним досвідом роботи, професіонал, який знає ціну селянської праці і не звик пасувати перед труднощами чи примхами погоди. І все ж змушений визнати, що нинішній посушливий на Полтавщині рік був не дуже вдалим для ТОВ “Агрофірма “Хорольська”. Скажімо, замість звичних для господарства понад шістдесятицентнерних врожаїв пшениці цьогоріч отримали лише сорок центнерів з гектара, зібрали 18,6 центнера на круг сої проти торішніх тридцяти, при традиційних шістсотцентнерних врожаях цукрового буряку нині – понад чотириста. Хоча задля високого результату було зроблено усе можливе – добре обробили грунт, удобрили, посіяли в оптимальні терміни, отримали ідеальні сходи.

– Щоб досягти нового успіху, треба забути про невдачі, – говорить керівник. – Тож робимо усе необхідне, щоб отримати результати, які агрофірма, агропромхолдинг завжди мали і, безсумнівно, матимуть надалі. Адже у нас працюють професіонали з великої літери, які трудяться з великою самовіддачею.

Нині в господарстві йде підготовка грунту, завершують збирання кукурудзи, копають цукровий буряк. Цього року цукристих в агрофірмі посіяно на площі 2700 гектарів. Ця культура особливо важлива для господарства, адже дає вагомий прибуток і добрий заробіток для селян. Найвища в районі заробітна плата в ТОВ “Агрофірма “Хорольська” саме завдяки вирощуванню цукросировини. Тим більше, що роботи на бурякових ланах тривають до глибокої осені. Щодо зернових, то власний комбікормовий завод забезпечує можливість ефективно розпорядитися збіжжям, обробляти і зберігати його. Планується, що цього року завод прийме понад

8 тисяч тонн кукурудзи.

З гордістю говорить Павло Кандиба про тваринницьку галузь, розвиток якої – вагома складова виробничої політики агропромхолдингу. Адже для генерального директора АПХ “Астарта-Київ” Віктора Іванчика головне – задіяти технологічні напрямки, які б забезпечували селян постійною роботою і гідною зарплатою. Саме у тваринництві Віктор Іванчик і бачить гарантію постійної зайнятості та стабільного, достойного заробітку. В агрофірмі “Хорольська” стадо нараховує понад 2 тисячі корів та 1800 теличок. Лише нинішнього року дійне стадо збільшилося на 55 корів. У тваринництві зайнято чимало людей. До речі, заробіток доярок зі стажем складає від 8 до 12 тисяч гривень. Цьогоріч введено пологовий корпус на 100 корів, який оснащений із урахуванням усіх новітніх технологій і вимог. Тут для них будуть особливий догляд і раціон харчування, що забезпечить якісне поповнення стада. Відремонтовані усі тваринницькі приміщення, більшість перекрито. Встановили нові поїлки та закупили більш продуктивні охолоджувачі, бо молока доять усе більше. Закупівельна вартість молока зростає, тож і прибутки теж. Цього року в господарстві мають намір надоїти понад сім тисяч літрів молока на корову, хоча планували більше – дещо втратили в надоях через спеку. Відремонтували й силосні споруди. Кормами тваринницьке поголів’я буде забезпечене повністю. Лише силосу заготовлено на півтори тисячі тонн більше від потреби. Надлишок продадуть за собівартістю пайовикам, які утримують корів.

– Це один із багатьох прикладів турботи “Астарти…” про людей, – говорить Павло Кандиба. – Генеральний директор агропромхолдингу Віктор Іванчик питає нас за соціальну сферу не менш суворо, ніж за врожайність і виробництво. На території п’яти сільських рад немає такої школи, лікарняного закладу, дитячого садочка, якими б конкретно не опікувалася агрофірма. До речі, на момент приходу “Астарти…” на території цих сільських рад не було жодного дитячого садочка. А вже на другому році роботи агропромхолдингу, який надав належне фінансування, було відкрито 4 дошкільні заклади. Нині “Астарта…” дбає, щоб там було усе необхідне для сільських дітей. АПХ “Астарта-Київ” дбає і про сучасний рівень оснащення шкіл, викладання. Для агропромхолдингу важливо, щоб місцеві діти розвивалися, щоб вони були конкурентоздатними при вступі у найпрестижніші вузі, а потому – на ринку праці. Зокрема було профінансовано участь сільських учителів у курсах підвищення кваліфікації у Києві. Закупили меблів й обладнання для новітнього комп’ютерного класу, для впровадження додаткових програм навчання дітей сучасним IT-технологіям. Комп’ютерні курси будуть організовані й для усіх бажаючих мешканців сіл.

– Ми категорично проти позиції деяких фермерів, які живуть за принципом “посіяв – зібрав – про село забув”, – наголошує Павло Кандиба. Для нас у пріоритеті – люди. У господарстві прагнуть створювати нові робочі місця. У першу чергу – висококваліфіковані, бо за ними – висока заробітна плата.

І нині, за словами керівника, є чимало охочих влаштуватися на роботу в агрофірму. Але вакансії в господарстві прагнуть заповнювати місцевими. Люди тут особливі, говорить Павло Кандиба, – трудолюбиві, старанні, охочі до праці. У перші роки роботи агрофірми звідки тільки не брали фахівців, а потім переконалися, що місцеві мешканці дбайливіші й сумлінніші. Тому вчили їх, заохочували. І люди у свою чергу побачили, що є перспективна робота, є заробіток. Почали повертатися ті, хто раніше виїхав до міста. Якщо п’ять років тому

в Староаврамівці було багато хат на продаж, то нині таких немає. Житло знайти важко. Тож і про це має дбати агропромхолдинг.

Сільгосппідприємство не лише забезпечує високу зайнятість і заробітну плату. Основні надходження до бюджетів по сільських радах – від ТОВ “Агрофірма “Хорольська”. Це агроформування – найбільший платник податків у районі. Лише минулого року агрофірма перерахувала до бюджетів різних рівнів понад 28 мільйонів гривень. Але це далеко не єдиний внесок АПХ “Астарта-Київ” у соціально-економічний розвиток району. Зокрема цього року агропромхолдинг виділив на ремонт доріг у 5 сільських радах 2,5 мільйона гривень, що майже дорівнює коштам, виділеним бюджетами усіх рівнів на увесь район. Відремонтували понад сім тисяч квадратних метрів доріг – до Стайків, Бутівців, Староаврамівки, від траси до Тарасівки, Березняків, по центральних вулицях села, дорогу від Бригадирівки до Кривців. Відремонтували й міст. У планах – Вишневе. Не менш показовий й інший приклад. В агрофірмі – єдина в окрузі пожежна машина, і при надзвичайних ситуаціях сусіди знову-таки звертаються сюди.

Перебуваючи у виробничих підрозділах, переконалися у справедливості сказаного вище. Ми познайомилися з Сергієм Хоменком, який на “Джон Дірі” працював на підготовці полів під новий урожай. Щодня обробляє 30–40 гектарів – у залежності від вологості грунту. Свого часу він виїхав до Кременчука, де працював на заводі. У місті над Дніпром знайшов свою долю – Світлану – й повернувся у рідне село. Два роки тому Сергій був визнаний кращим механізатором АПХ “Астарта-Київ”.

Разом із директором виробничого підрозділу імені Ватутіна Василем Погорілим побували на бурякових гонах. У полі щодоби працюють до десяти механізаторів. З них двоє – безпосередньо на копанні буряків, 5–6 – на вивезенні. Коли погода несприятлива, цукристі тракторами підвозять на край поля – ближче до дороги з твердим покриттям, а далі потужними сорокатонними самоскидами – на цукровий завод. Кількість задіяних тракторів визначається довжиною гонів. Возять цілодобово. Поля практично чисті, але у разі потреби в підрозділі готові їх зачищати. Тим більше, що заробітна плата на цей випадок призначена достойна. Врожайність строката, говорить Василь Погорілий. Від 440 до 550 центнерів на круг. Залежить від вологості грунту влітку й попередників. На буряковому полі ми познайомилися з механізатором Анатолієм Василевичем, який працював на навантажувачі. Один з найкращих, з гордістю представив його нам Василь Погорілий. Анатолій рік воював у зоні АТО. Був мобілізований у квітні 2014 року. Його бойовий шлях проліг через Слов’янськ, Краматорськ, Піски, Ясинувату. Як ветеран АТО, він отримав 2 гектари землі, його чекали робота й нарахована за час служби в українському війську на захисті Вітчизни середня заробітна плата.

Ми їздили селами Хорольського району, розташованими в межах виробничої діяльності агрофірми, рівними, добре відремонтованими дорогами й милувалися чепурними будиночками, присадибними ділянками, дбайливо обробленими полями і барвами осені. Сім років тому агрофірма “Хорольська” увійшла до складу агропромхолдингу “Астарта-Київ”, об’єднавши 5 далеко не кращих господарств району з майже зруйнованою інфраструктурою. Нині зміни на ліпше – незаперечні. Позитивні зрушення відбулися завдяки ефективній кадровій та соціальній політиці АПХ “Астарта-Київ”. Під час нашого спілкування Павло Кандиба повсякчас наголошував на високому кадровому потенціалі, високій кваліфікації переважної більшості членів трудового колективу товариства, основу якого складає молодь. Тут цінують працівників і не бояться довіряти молодим спеціалістам потужну техніку, керівництво виробничими підрозділами. Загалом же в агрофірмі “Хорольська”, наголошував керівник, досвід та інновації йдуть поруч. У підсумку – високий результат, розвиток соціальної сфери села. Тож, як повідомив Павло Кандиба, понад 90 відсотків власників паїв уже переуклали угоди на наступні десять років.

– Ми не боїмося навіть продажу землі, – говорить керівник, – людина не може бути штучно “прикута” до господарства, вона просто має чітко усвідомлювати, що саме з нашою агрофірмою їй краще!

Віктор КІКОТЬ

Микола БЕЗНОС (фото)

“Зоря Полтавщини”