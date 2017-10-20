Сирок-рекордсмен від лубенських молочників

Лубенський молочний завод, що випускає продукцію під торговою маркою “Гармонія”, відзначив 80-річчя. Готуючись до славної дати, заводчани модернізували систему опалення та виробничих потужностей, започаткували профорієнтаційну програму “Майбутнє з Гармонією”, стали партнерами кількох масових заходів, у тому числі дитячих, а також будують однойменний центр творчості й відкривають фірмові магазини.

Головні урочистості приурочили до професійного свята – Дня працівників харчової промисловості. Прибули чимало гостей і колишніх трудівників підприємства. Ветерани праці й нинішні трударі отримали почесні відзнаки. Для них відбувся святковий концерт.

– Наша місія – створення якісного українського бренду торгової марки “Гармонія”. Переконаний, українці мають право повноцінно користуватися дарами щедрої природи України і споживати натуральну, смачну та корисну для здоров’я молочну продукцію, – зазначив генеральний директор ТОВ “Лубенський молочний завод” Володимир Дорош.

З нагоди святкування лубенські молочники презентували солодкий сирок-гігант, виготовлений з дотриманням рецептури, тобто з натуральних молочних продуктів, але вагою не звичні 90 грамів, а 80 кілограмів. У категорії “Розміри” був встановлений Національний рекорд України.

– Завод “Гармонія”, безперечно, є флагманом серед підприємств, якими пишається Полтавська область. Підприємство постійно розвивається і модернізується, а продукція розширює кордони. Вона справді є високого рівня та заслуговує бути представлена не лише на теренах України, а й за кордоном. За цим – сумлінна праця колективу заводу, – привітав заводчан перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький.

Загалом завод виготовляє близько 200 видів продукції і переробляє за рік 73 тисячі тонн молока.

Анна ДОРОШЕНКО

Журналіст