Досвід сусідів – для полтавських журналістів

Полтавська область поки що дуже повільно просувається на шляху реформування комунальних газет. Із тридцяти видань повністю процес роздержавлення пройшли три. Вороття назад немає – ті видання, які не встигнуть пройти всі процедури перетворення до 1 січня 2019 року, втратять державне свідоцтво про реєстрацію.

Тому нещодавно Національна спілка журналістів України проводила у Полтаві важливий тренінг для редакторів комунальних газет, щоб доступно пояснити правовий алгоритм руху, зокрема, як уникнути підводних каменів, які трапляються на шляху реформування. А також – надати редакторам практичні поради, які допоможуть розвивати газету після реорганізації.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив сподівання, що цей досвід пришвидшить процес реформування на Полтавщині й дозволить зберегти видання.

Практичну частину тренінгу провів секретар НСЖУ, головний редактор газети “Обрії Ізюмщини” Харківської області Костянтин Григоренко. В роботі зібрання також взяли участь голова ПОО НСЖУ Євген Лопушинський та представники правління і секретаріату Полтавської облорганізації, керівники проекту “Свобода медіа в Україні” Офісу Ради Європи в Україні Сюзанна Мнацаканян.

Степан КРАВЧЕНКО

Журналіст