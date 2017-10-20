Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–серпень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р. становила 1419166 осіб. Упродовж січня–липня 2017р. чисельність населення зменшилася на 7662 особи.

У січні–липні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 406,4 тис. домогосподарств на загальну суму 180652,3 тис.грн.

Крім того, 8647 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2101,6 млн.грн, що становило 97,9% нарахованих за цей період сум.

Зайнятість та безробіття

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2017р. становила 17,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 81,4%.

Доходи населення

У січні–липні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6217 грн (у січні–липні 2016р. – 4322 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,3%.

Упродовж січня–липня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,7%, або на 1271,9 тис.грн, і на 1 серпня становила 28,4 млн.грн.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–серпня 2017р. обліковано 16699 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017р. становив 15907,0 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,4% більше від обсягу січня–серпня 2016р.

Сільське господарство

У січні–серпні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 91,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 88,4%, у господарствах населення – 94,0%.

На 1 вересня 2017р. культури зернові та зернобобові обмолочено на площі 358,5 тис.га, що становить 37,8% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 40,9%); намолочено 13620,7 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 14,2% менше, ніж на 1 вересня 2016р., при середній урожайності 38,0 ц з 1 га обмолоченої площі (на 3,6 ц менше).

У січні–серпні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 64,7 тис.т сільськогосподарських тварин (на 5,5% менше порівняно з січнем–серпнем 2016р.), вироблено 536,7 тис.т молока (на 0,4% менше) та одержано 496,4 млн.шт яєць (на 3,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 29,4%, 45,9% та 29,8%.

За розрахунками, на 1 вересня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 273,9 тис. голів (на 2,1% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), у тому числі корів – 126,2 тис. (на 3,2% менше); свиней – 350,6 тис. (на 17,9% менше), овець та кіз – 68,6 тис. (на 3,5% більше), птиці свійської – 6651,1 тис. голів (на 0,1% менше). У господарствах населення утримувалось 43,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 32,3%, овець та кіз – 88,6%, птиці свійської – 62,7%.

Промисловість

У січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 94,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 88,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – по 87,8% відповідно.

Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (40,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (23,2%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (3,1%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (1,7%).

Будівництво

У січні–серпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3404,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 131,8%.

Транспорт

У січні–серпні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4664,9 млн.ткм, або 103,6% від обсягу січня–серпня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 16,9 млн.т вантажів, що становить 108,1% від обсягу січня–серпня 2016р.

У січні–серпні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1706,3 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 66,9 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,7% та 94,7% від обсягу січня–серпня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2017р. експорт товарів становив 1092,3 млн.дол. США, імпорт – 599,6 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2016р. експорт збільшився на 30,2% (на 253,4 млн.дол.), імпорт – на 26,1% (на 124,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 492,7 млн.дол. (у січні–липні 2016р. також позитивне – 363,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 134 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2017р. становив 1032,2 млн.дол. та в розрахунку на одну особу населення склав 724,3 дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2017р. становив 107,8% (у січні–серпні 2016р. – 105,3%).

Головне управління статистики у Полтавській області

(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)