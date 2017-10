«КрАЗ» взяв участь у виставці озброєнь «AUSA-2017»

«АвтоКрАЗ» вперше представив свою продукцію на виставці озброєнь Асоціації армії США «AUSA-2017», що пройшла 9–11 жовтня у Вашингтоні. AUSA – щорічна виставка-конференція Асоціації армії США (Association of the US Army), на якій презентуються нові збройові розробки і обговорюються актуальні питання американського і світового оборонного сектора.

На масштабній національній експозиції, розгорнутій ДК «Укроборонпром», крім ПрАТ «АвтоКрАЗ», презентувалися ще 20 підприємств українського ОПК, серед яких – «Завод ім. Малишева », ХКБМ ім. Морозова, Київський і Житомирський бронетанкові заводи, Київський завод «Радар», НВК «Іскра», держкомпанія “Укрспецекспорт” та її дочірні структури.

Протягом всіх днів роботи виставки Кременчуцький автозавод, його продукцію представляли топ-менеджери компанії. Потенційні партнери-відвідувачі на AUSA змогли ознайомитися з перспективною українською бронетехнікою, іншою новою спецтехнікою, створеною на «КрАЗі» і на його базі в партнерстві з іншими виробниками бойових спецнадбудов.

Про практичні підсумки виставки можна буде говорити пізніше, але «АвтоКрАЗ» розраховує, що участь у цьому заході буде результативною для розширення клієнтської та партнерської бази, а також переведення української військової техніки на стандарти НАТО.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст