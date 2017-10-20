Інформаційний кур’єр

Решетилівський професійний художній ліцей відзначив 80-річчя. Учнів, викладачів, ветеранів навчального закладу привітали голова Асоціації художніх училищ України Олег Капало, директор департаменту освіти і науки ОДА Олена Харченко, керівники району та селища. Вітальні грамоти отримали працівники освіти, ліцею, почесні жителі Решетилівського району. Однією з нагороджених стала колишня очільниця художнього училища Галина Головко, за керівництва якої зводились навчальний заклад і гуртожиток. Нинішня директорка Наталя Бігун подякувала їй і всім ветеранам педагогічної роботи.

У ході урочистостей було презентовано гімн ліцею. Слова написав Віктор Ставицький, музику – Володимир Плюта.

– Майстри нашого ліцею створюють шедеври і прославляють Решетилівку та Полтавщину на весь світ, – наголосив голова селищної ради Володимир Кузьменко.

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У Лубнах відбувся семінар-тренінг з питань енергоефективності та впровадження міської системи енергоменеджменту для бюджетних установ міста за мікропроектом CLEEN у рамках проекту Євросоюзу ЕСКОМ «Енергоефективність: створення коаліцій на місцях», який здійснюється Енергетичною агенцією «Альтернатива» у співпраці з муніципалітетами.

Відповідальні за ефективність використання енергоресурсів енергоменеджери отримали сертифікати рівня енергоефективності муніципальних будівель. Це зроблено з метою оприлюднення даних і заохочення населення ощадливо ставитись до використання енергоносіїв.

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У рамках відзначення Дня людей похилого віку і Дня ветерана мешканцям Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці презентували соціально-мистецьку програму «А серце вічно молоде!». Організатори дійства – Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з волонтерським загоном «Я+ТИ» Полтавського багатопрофільного ліцею №1. Гості продемонстрували глядачам вокальні, хореографічні, декламаторські таланти та привезли подарунки.

Нині в Горбанівському геріатричному пансіонаті проживають понад 260 людей.

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Полтавський музей авіації і космонавтики підготував унікальну виставку “60 років космічної ери”, присвячену даті запуску першого штучного супутника Землі. Музейники показали колекцію марок і конвертів, присвячених космічній тематиці. Частину з них подарував колекціонер Йосип Гаснюк. Завідуючий музеєм Андрій Пушкарів відзначив, що ця колекція входить в книгу рекордів України.

Музей авіації та космонавтики має і модель супутника ПС-1. Відвідувачі виставки можуть почути характерний сигнал приладу, який шість десятиліть тому сповістив землянам про початок підкорення космосу. У Полтаві діє громадська організація ветеранів Байконура.

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На базі Гадяцького районного територіального центру соціального обслуговування відкрився “Університет третього віку, створений для збереження активної життєвої позиції людей похилого віку.

Студентами університету стали чоловіки і жінки віком за 60 років. Для них двічі на тиждень працюватимуть кілька факультетів, де можна здобути нові знання із медицини, психології, дізнатися про народні промисли, навчитися танцювати, в’язати, вишивати.