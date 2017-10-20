Інформаційний кур’єр

Решетилівський професійний художній ліцей відзначив 80-річчя. Учнів, викладачів, ветеранів навчального закладу привітали голова Асоціації художніх училищ України Олег Капало, директор департаменту освіти і науки ОДА Олена Харченко, керівники району та селища. Вітальні грамоти отримали працівники освіти, ліцею, почесні жителі Решетилівського району. Однією з нагороджених стала колишня очільниця художнього училища Галина Головко, за керівництва якої зводились навчальний заклад і гуртожиток. Нинішня директорка Наталя Бігун подякувала їй і всім ветеранам педагогічної роботи.
У ході урочистостей було презентовано гімн ліцею. Слова написав Віктор Ставицький, музику – Володимир Плюта.
– Майстри нашого ліцею створюють шедеври і прославляють Решетилівку та Полтавщину на весь світ, – наголосив голова селищної ради Володимир Кузьменко.
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У Лубнах відбувся семінар-тренінг з питань енергоефективності та впровадження міської системи енергоменеджменту для бюджетних установ міста за мікропроектом CLEEN у рамках проекту Євросоюзу ЕСКОМ «Енергоефективність: створення коаліцій на місцях», який здійснюється Енергетичною агенцією «Альтернатива» у співпраці з муніципалітетами.
Відповідальні за ефективність використання енергоресурсів енергоменеджери отримали сертифікати рівня енергоефективності муніципальних будівель. Це зроблено з метою оприлюднення даних і заохочення населення ощадливо ставитись до використання енергоносіїв.
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У рамках відзначення Дня людей похилого віку і Дня ветерана мешканцям Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці презентували соціально-мистецьку програму «А серце вічно молоде!». Організатори дійства – Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з волонтерським загоном «Я+ТИ» Полтавського багатопрофільного ліцею №1. Гості продемонстрували глядачам вокальні, хореографічні, декламаторські таланти та привезли подарунки.
Нині в Горбанівському геріатричному пансіонаті проживають понад 260 людей.
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Полтавський музей авіації і космонавтики підготував унікальну виставку “60 років космічної ери”, присвячену даті запуску першого штучного супутника Землі. Музейники показали колекцію марок і конвертів, присвячених космічній тематиці. Частину з них подарував колекціонер Йосип Гаснюк. Завідуючий музеєм Андрій Пушкарів відзначив, що ця колекція входить в книгу рекордів України.
Музей авіації та космонавтики має і модель супутника ПС-1. Відвідувачі виставки можуть почути характерний сигнал приладу, який шість десятиліть тому сповістив землянам про початок підкорення космосу. У Полтаві діє громадська організація ветеранів Байконура.
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На базі Гадяцького районного територіального центру соціального обслуговування відкрився “Університет третього віку, створений для збереження активної життєвої позиції людей похилого віку.
Студентами університету стали чоловіки і жінки віком за 60 років. Для них двічі на тиждень працюватимуть кілька факультетів, де можна здобути нові знання із медицини, психології, дізнатися про народні промисли, навчитися танцювати, в’язати, вишивати.
Інформаційний кур’єр
Решетилівський професійний художній ліцей відзначив 80-річчя. Учнів, викладачів, ветеранів навчального закладу привітали голова Асоціації художніх училищ України Олег Капало, директор департаменту освіти і науки ОДА Олена Харченко, керівники району та селища. Вітальні грамоти отримали працівники освіти, ліцею, почесні жителі Решетилівського району. Однією з нагороджених стала колишня очільниця художнього училища Галина Головко, за керівництва якої зводились навчальний заклад і гуртожиток. Нинішня директорка Наталя Бігун подякувала їй і всім ветеранам педагогічної роботи.