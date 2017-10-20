Камінь спотикання – Білецьківські плавні

Перед початком роботи вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання присутні в залі традиційно вшанували пам’ять полеглих у зоні АТО земляків: командира бойової машини першого батальйону 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, молодшого сержанта Сергія Гладкого, командира відділення 58-ї бригади 16-го батальйону, сержанта Сергія Войтера та стрільця 9-го окремого мотопіхотного батальйону “Вінниця” Костянтина Роми. Голова обласної ради Олександр Біленький та голова ОДА Валерій Головко вручили нагороди та відзнаки кільком десяткам полтавців.

Прогноз справдився

У спілкуванні з журналістами за кілька хвилин до відкриття зібрання Олександр Біленький (БПП) одним із чільних питань порядку денного назвав зміни до бюджету відповідно до пропозицій ОДА та рішень бюджетної комісії облради. Це, як правило, перерозподіл уже закладених коштів задля їх ефективного використання до кінця року. Як приклад навів невикористані півтора мільйона гривень в Оржиці (будівництво шлюзу-регулятора на Сулі буде профінансоване наступного року), які доводиться перенаправляти до Карлівки на очисні споруди.

За словами голови облради, в наступному році почне діяти комплексна програма стосовно ремонту доріг. На Полтавщину тільки з державного дорожнього фонду має надійти близько 670 мільйонів гривень, в середньому на райони вийде по 30–35 мільйонів гривень. Для освоєння таких грошей доведеться шукати гідних підрядників.

Серед “важких” питань сесії очільник обласної ради прогнозував створення ландшафтного парку “Кременчуцькі плавні”, який депутатський корпус має намір передати в комунальну власність обласної ради – щоб почати нарешті фінансування, в тім числі й зарплати працівників парку. Депутати проголосували питання позитивно, але через збудження громадськості сесію довелося закрити приблизно посередині розгляду питань порядку денного.

Із чим приїхали “ходаки” з районів

Делегати від громади села Білецьківка Кременчуцького району просили зняти з порядку денного, як недостатньо вивчене, питання організації регіонального ландшафтного парку “Кременчуцькі плавні”. Як пояснив очільник делегації з Білецьківки Олександр Левицький, у 2001 році було створено регіональний ландшафтний парк “Кременчуцькі плавні” площею 5 тисяч гектарів. Із них 1910 гектарів – це територія державного заказника “Білецьківські плавні”, яка увійшла до регіонального ландшафтного парку, за словами активіста, без зміни статусу, власника (землевласник – Білецьківська сільська рада) і меж.

– І одразу ж почалися проблеми, – розповів із трибуни облради делегат білецьківчан, – планували створити Національний парк, зонування, ввести платні послуги. Уже надійшов лист про те, що частина Білецьківських плавнів, яка ближче до Кременчука, не має ніякої цінності для природоохоронного фонду. На минулій сесії обласної ради до цього питання, намагаючись його “протиснути”, поверталися тричі – більше, ніж до надрових питань. То насправді вона має високу цінність, наче на цій землі золото Мазепи закопане?..

Валентина Махлай приїхала із Яресьок Шишацького району. У сесійній залі тримає плакат “Депутати, почуйте голос громади”. Розповідає, що у межах Яресьок будується об’єкт нафтопереробної галузі.

– У нас – ліс, грибні місця, річка Псел із базою відпочинку. Навіть без нового об’єкта маємо склад хімреактивів, працюючий асфальтобетонний завод. Чим дихати будемо?

Її землячка Ірина Гуляєва додає:

– Нас приїхало із Яресьок два десятки. Моя хата – менш як за півкілометра від будівництва, де стара нафтобаза реконструюється під установку з переробки вуглеводнів. Кажуть, що там спалюватиметься мазут, який через трубу вилітатиме нам на голови, на моє подвір’я. І який їстимемо потім із городиною, садовиною, грибами.

У яреськівців є великі підозри, що межі санітарної зони були штучно зменшені заниженням вмісту сірки у майбутніх викидах. Найближча від цього об’єкта садиба знаходиться за 340 метрів. Люди були готові сидіти в залі до кінця сесії, адже сподівалися озвучити своє обурення аж у питанні “Різне”. Натомість вдалося показати плакати депутатам і перед початком сесії у передбачені регламентом 15 хвилин для суспільно значимих питань, і потім – під час обговорення.

Голосували організовано й оперативно

У ході роботи сесії голова обласної виборчої комісії Людмила Сердюк оголосила результати засідання виборчої комісії: у зв’язку із достроковим припиненням депутатських повноважень депутата Миколи Шимки було обрано депутатом Полтавської обласної ради наступного за черговістю кандидата у депутати від Радикальної партії Олега Ляшка Олександра Сірика.

Велику кількість змін до обласних програм, інші фінансові питання голосували організовано й оперативно, адже всі вони були обговорені заздалегідь у профільних комісіях. Депутати внесли зміни до показників обласного бюджету; погодили укладення трудових контрактів з керівниками суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад області, які пройшли конкурсний відбір; внесли зміни до Перспективного плану формування громад; під емоційний супровід представників громадськості взяли до відома інформації прокурора області Миколи Кармазіна та начальника ГУНП в області Андрія Замахіна. До обох керівників питань надійшло чимало – від Валерія Калюжного (Радикальна партія Олега Ляшка), Анатолія Ханка (“Свобода”), Руслана Ляшка (Радикальна партія Олега Ляшка), Віталія Бабака (“Свобода”), Євгенія Холода (“Батьківщина”).

Порядок денний загалом налічував більше шести десятків питань, але “спіткнувся” об багатостраждальні Білецьківські плавні. Голосування було позитивним, проте реакція громади у залі й на сцені змусила оголосити спочатку про 30-хвилинну перерву, а потім – про закриття пленарного засідання. Як зазначив голова обласної ради Олександр Біленький, у громадськості був шанс за пропозицією депутата Валерія Чечеля повернутися й переглянути рішення. Але “ламати депутатів через коліно” – така поведінка й атмосфера, за словами голови облради, недопустима. Про дату проведення другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання буде повідомлено додатково.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”