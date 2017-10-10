Люди великої сили і волі

В Україну із міжнародних змагань “Invictus Games”, що пройшли з 23 по 30 вересня в Торонто, повернулася національна збірна. Наші спортсмени здобули 14 медалей – вісім золотих та по три срібних і бронзових. Змагалися в таких дисциплінах: легка атлетика, веслування на тренажері, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука й велоспорт на шосе. Найрезультативнішим спортсменом збірної став полтавець, капітан ЗСУ Павло Будаєвський, який виборов чотири “золота” з плавання.

“Invictus Games”, або “Ігри Нескорених”, у Торонто – вже треті за ліком. Перші відбулися в 2014-му в Лондоні, а другі – в 2016-му неподалік Орландо (США). Засновником цих міжнародних змагань є британський принц Гаррі. В “Іграх Нескорених” беруть участь військові, які одержали травми, поранення під час виконання службових обов’язків. Тож одна з цілей проекту – привернути увагу до їхніх потреб, залучити організації, бізнес, суспільство для їхньої підтримки. Турнір мотивує ветеранів через спорт повертатися до повноцінного життя й закликає державні органи приділяти більше уваги адаптації й реабілітації військовослужбовців.

Україна вперше отримала право долучитися до турніру як учасник навчань та союзник у миротворчих місіях під егідою ООН і НАТО, а також як держава, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань, беручи участь у проведенні АТО на сході країни. До слова, на цьогорічних змаганнях також дебютувала Румунія.

Національну збірну (по 15 осіб – основний склад і резерв) представляли ветерани й чинні військовослужбовці Збройних сил, Національної поліції, Національної гвардії, Прикордонної служби й добровольчих батальйонів, йдеться на сайті invictusgames.in.ua. Серед них – двоє полтавців: 28-річний Павло Будаєвський (основний склад) і 23-річний Юрій Дмитренко (резерв). Склад команди визначали на загальнонаціональному відборі, в якому взяли участь 107 кандидатів з усіх куточків України. 30 спортсменів обирали за підсумками попереднього відбору й спортивних тестувань у Львові, Києві й Одесі.

Перед стартом “Ігор Нескорених” учасники збірної пояснили, чому вирішили долучитися до турніру: “По-перше, хочемо довести усьому світу, що українські ветерани – люди великої сили та волі. По-друге – прагнемо надихнути поранених побратимів не коритися життєвим обставинам”.

І слова підтвердили результатом – 14 медалей. Як повідомляють на сайті “5-го каналу”, українські спортсмени посіли друге місце у командному заліку, поступившись лише господарям змагань – команді Канади.

Зокрема капітан національної збірної Олександр Писаренко виборов “золото” у веслуванні на тренажерах, категорія “швидкість, 1 хвилина”. Павло Будаєвський здобув чотири золотих медалі у плаванні: 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині, 50 метрів брасом і 100 метрів вільним стилем. Олег Зімніков завоював “золото” в бігу на 1500 метрів, а Роман Панченко – “золото” в стрільбі з лука серед початківців. Василь Пашкевич виборов золоту медаль у пауерліфтингу в середній вазі. Катерина Михайлова, Роман Панченко і Валерій Рак здобули “срібло” в командному заліку серед початківців, а Дмитро Сидорук – “срібло” в стрільбі з лука серед професіоналів. Олександр Ткаченко виборов срібну медаль в бігу на 400 метрів. Павло Мамонтов завоював “бронзу” у веслуванні на тренажерах в категорії “швидкість, 1 хвилина”, а Вадим Свириденко – “бронзу” у веслуванні на тренажерах у категорії “витривалість, 4 хвилини”. Штовхнув ядро на бронзову медаль Сергій Торчинський.

Загалом в “Іграх Нескорених” у Торонто взяли участь понад 600 спортсменів із 16 країн. Змагалися у 12 адаптивних видах спорту. Наступного року турнір відбудеться в австралійському Сіднеї. Тож початок підготовки українських нескорених не за горами.

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Президент України Петро Порошенко зустрівся з членами національної збірної “Ігор Нескорених”, вручив спортсменам високі державні нагороди. Павла Будаєвського Глава Держави нагородив орденом “За заслуги” І ступеня.

Анна ВАСЕЦЬКА.