У зоні ризику – агровиробники

Останніми роками в області, як і фактично повсюди в Україні, небувалого розмаху набуло рейдерство. Надто актуальною ця проблема є для фермерів і навіть для крупних сільгосптоваровиробників.

Варто зазначити, що трохи більше року тому в області було створено Координаційну раду з питань розвитку фермерства, яка мала опікуватися проблемами дрібних агровиробників. Однак, як зазначив співголова ПОГО “Асоціація фермерів та приватних землевласників “Відродження Полтавщини” Василь Бурлака, жодної допомоги цим органом фермерам не надано. Між тим, тільки за останній рік, за його словами, в області здійснено понад 60 спроб рейдерських захоплень фермерських господарств:

– У фермерів забирають землю та вирощений урожай, спалюють їхнє майно, зрештою, у них стріляють. Саме тому для захисту від подібних посягань фермери створили мобільний загін самооборони, – наголосив Василь Бурлака.

Він також констатував, що частина відповідальності за випадки подвійної, а то й потрійної реєстрації одних і тих же земельних ділянок структурами Держгеокадастру є і на фермерах, які несвоєчасно подають документи на перереєстрацію землі та не виготовили Державних актів на паї. Тож такі ділянки, як правило, й отримують нових власників, маючи при цьому й тих, котрі роками, а то й десятиліттями обробляють цю землю.

У країні з огляду на значну кількість рейдерських посягань в агровиробництві по всій Україні з ініціативи Уряду створено антирейдерський штаб, який діє з 15 серпня по 15 листопада цього року. У Полтаві за участю заступника міністра юстиції України з питань державної реєстрації Олени Сукманової відбулося засідання оперативного штабу із захисту аграріїв від рейдерства, яке провів заступник голови ОДА Роман Товстий.

Участь у роботі зібрання взяли фахівці головного територіального управління юстиції в області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, ГУ Нацполіції, прокуратури Полтавської області, ГУ Держгеокадастру, департаменту агропромислового розвитку ОДА, представники аграрного бізнесу.

– Внаслідок роботи штабів захисту аграрного бізнесу від рейдерства по всій Україні вдалося запобігти десяткам рейдерських захоплень, і це лише за перший місяць роботи. І що найголовніше – на тлі конфліктів на цю тему вдалося попередити силові протистояння. Всі непорозуміння вирішуються виключно в межах законодавства, – зазначила Олена Сукманова.

Вона зауважила, що в Україні за час роботи штабів уже порушили 11 кримінальних справ проти рейдерів. Посадовець також наголосила, що до моменту подачі фермером судового позову подвійну реєстрацію земельних ділянок можна скасувати, звернувшись до органів юстиції.

– Аграрії досконало знають, за якими правилами провести посів, збирання урожаю, де брати добрива тощо. Але юридичними питаннями займаються не так фахово. Ми хочемо акцентувати, що юридичний супровід діяльності важливий і необхідний для запобігання колізіям у правовому полі, – наголосив Роман Товстий. – Тож суб’єкти господарювання мають зважати на юридичний супровід. На жаль, навіть на найпотужніших підприємствах відбуваються такі правові колізії.

Він також додав, що представники аграрного бізнесу мають розуміти: оперативний штаб – не суд і не правоохоронний орган. Це консультативно-дорадчий орган, який намагається допомогти та роз’яснити непорозуміння. Роман Товстий наголосив: важливо вчасно виявляти можливі прояви рейдерства та запобігати їм.

Звернутися за допомогою до антирейдерського штабу захисту аграрного бізнесу можна за телефонами “гарячої лінії”: (05322) 2-28-60, 2-28-38, цілодобова “гаряча лінія” – (095) 60-58-547.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”