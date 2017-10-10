“Доступні ліки” на Полтавщині: перші підсумки

Лише за серпень пацієнти області за цією програмою отримали препаратів на суму понад 2,1 мільйона гривень. За 5 місяців у регіоні відшкодовано вартість ліків за 267 тисячами рецептів.

З початку дії урядової програми “Доступні ліки”, що дозволяє громадянам отримувати низку препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з невеликою доплатою, у Полтавській області до реалізації ліків добровільно долучилося 220 аптек. Лікарі виписали 267 тисяч рецептів, а громадяни отримали препаратів на суму понад 10,2 мільйона гривень. Загальний бюджет програми в області становить 25 мільйонів 843 тисячі гривень. За 5 місяців дії програми було використано близько 40 відсотків обсягу фінансування.

На цей час у програмі “Доступні ліки” беруть участь 198 торгових найменувань препаратів. Позитив – це розширення переліку безкоштовних ліків до 35 лікарських засобів. На початку програми їх було 23.

“Програма “Доступні ліки” – один із пріоритетів Уряду на сьогодні. Ця програма – приклад того, як медицина має працювати в Україні та яких принципів дотримуватися. Програма вже довела свою ефективність у 2017 році, тому Уряд планує розширити її у наступному. Бюджет програми у 2018 році зросте на 42,9 відсотка і становитиме 1 мільярд гривень. Вона покриватиме більшу кількість ліків за ширшим переліком медичних станів”, – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Довідково. Урядова програма “Доступні ліки” – це одна із частин великої реформи системи охорони здоров’я. Мета програми – забезпечити усіх громадян України доступними та життєво необхідними лікарськими засобами з доведеною ефективністю, які покращать якість їхнього життя і попередять виникнення ускладнень та передчасної смертності. Щоб отримати необхідні ліки безкоштовно або з незначною доплатою, потрібно звернутись до сімейного лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані препарати.

Детальніша інформація про програму та карта аптек розміщені на сайті http://liky.gov.ua

За матеріалами прес-служби департаменту охорони здоров’я ОДА.