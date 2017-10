У системі eHealth запрацювала реєстрація лікарів первинної ланки та пацієнтів

Електронна система охорони здоров’я eHealth запрацювала в тестовому режимі. Тепер лікарі первинної ланки зможуть реєструватися в системі та реєструвати декларації своїх пацієнтів. Цей етап розвитку eHealth дозволить зробити перший крок у реформі фінансування медицини – принцип “гроші ходять за пацієнтом”.

Система eHealth працюватиме в тестовому режимі до квітня 2018 року. Упродовж цього періоду реєстрація в eHealth відбуватиметься на добровільних засадах. Відповідно до законопроектів № 6327 та № 6604, які очікують ухвалення у Верховній Раді, вже з 1 серпня 2018 року оплата послуг лікарів буде здійснюватися згідно з кількістю зареєстрованих у системі декларацій.

Сьогодні лікарі 367 закладів первинної медичної допомоги, внесених до eHealth, можуть почати реєструватися самі та вносити в систему декларації своїх пацієнтів. “Електронна система зробить медицину ефективною і прозорою. Медики сьогодні вимушені працювати з великою кількістю паперів і довідок, – пояснює заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, – дані про пацієнтів розпорошені по різних базах різних лікарень, куди звертався пацієнт. Ми закликаємо лікарів уже зараз, на тестовому етапі, зареєструватися в системі та почати реєструвати декларації пацієнтів. Це – ваш гарантований державою дохід у майбутньому, бо вже в наступному році ми почнемо виплати за новою системою фінансування”.

Крім реєстрації лікарів та декларацій пацієнтів, система eHealth уже впродовж цієї осені запропонує лікарям первинної ланки електронний інструмент підтримки програми “Доступні ліки”, а пізніше – й інші кроки до створення єдиної електронної медичної картки кожного українця. Також у майбутньому деперсоніфіковані дані з системи можуть дозволити прогнозувати поширення захворювань та запобігати їм.

Сьогодні розробка системи eHealth відбувається коштом програм технічної допомоги міжнародних донорських організацій, до числа яких належать United States Agency for International Development (USAID), Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Глобальний фонд та Світовий банк.

У майбутньому eHealth дасть можливість кожному легко та швидко отримувати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз із врахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Вже не буде потреби в паперових медичних картах і друкованих довідках, які губляться і забуваються. Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити. Система об’єднуватиме всю медичну історію пацієнта, і вона буде доступна як пацієнту, так і його лікарям – усе, як на долоні. А державні органи розумітимуть, куди слід витрачати державні кошти, щоб це давало максимум користі, адже система накопичуватиме велику кількість статистики про захворювання і лікування. У результаті медики працюватимуть у комфортніших умовах і будуть захищені від зловживань, а всі українці будуть отримувати за державний кошт більше якісних медичних послуг.

Більше інформації можна отримати на сайті http://www.ehealth-ukraine.org.

За матеріалами прес-служби МОЗ України.