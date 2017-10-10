Осінньої пори у Сонячному

Нещодавно поціновувачі риболовецького спорту зібралися у селі Сонячне Машівського району. Тут учасники бойових дій на сході України змагалися у вправності використання вудок, спілкувалися і смакували козацьким кулешем.

Прохолодна погода не завадила розгорітися великому азарту серед учасників риболовецького турніру, які прагнули здобути великий трофей. Карасі, окуні, коропи й навіть білий амур… Загальний результат – понад 8 кілограмів спійманої риби.

– На фронті ти практично весь час відчуваєш підтримку побратимів. Повертаючись додому, помічаєш, що її інколи бракує в тилу. Цей турнір подарував миті спокою, коли ти пліч-о-пліч із друзями, в атмосфері взаєморозуміння зосереджено стежиш за поплавком, щиро радієш здобуткам колег-рибалок, тягнеш вудкою улов, – зазначив один з організаторів заходу, представник «Ветеранського центру соціально-психологічної адаптації учасників АТО і членів їхніх родин» Віталій Михайлик.

Переможців визначали за найбільшою кількістю спійманої риби та найбільшою рибиною. Призерам у першій номінації вручили сертифікати на 500, 400 й 300 гривень відповідно, а ветерану, який спіймав білого амура вагою 560 грамів, – заохочувальний приз. Завершився захід врученням грамот усім учасникам турніру та спілкуванням за козацьким кулешем, який приготував ветеран АТО Тарас Синяговський.

«Ветеранський центр соціально-психологічної адаптації учасників АТО і членів їхніх родин» висловлює подяку за сприяння у проведенні турніру Віталію та Вікторії Човновим, за фінансову допомогу – Анатолію Ханку і магазину «Світ рибалки». Проект реалізовано громадською організацією «Команда небайдужих» при підтримці програми «Громадські ініціативи нової України» Міжнародного фонду «Відродження».

Андрій КОЛІСНИК

Журналіст