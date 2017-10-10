Інформаційний освітній ресурс “Освіта.ua” склав рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумкам ЗНО 2017 року. Навчальні заклади розподілені за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього бала, отриманого учасниками тестування з усіх предметів, та з урахуванням кількості складених випускниками тестів.
У ТОП-200 увійшли 5 шкіл з Полтавщини. Найвище, на 20-му місці, – Лубенський аерокосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (Київ). На 63-й і 67-й сходинках розташувалися середні навчальні заклади обласного центру – Полтавський міський багатопрофільний ліцей імені І. П. Котляревського і Полтавська спеціалізована школа № 3, на 93-й позиції – Полтавський приватний НВК “Паросток”. До другої сотні рейтингу шкіл потрапив Кременчуцький ліцей №4.
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Жителі Староаврамівки Хорольського району відзначили День села. Привітали найстарших і наймолодших жителів, ветеранів праці й нинішніх працівників місцевого господарства. Зі сцени звучали пісенні та віршовані дарунки, діти підготували хореографічні композиції, а дорослі – жартівливі сценки. З концертними номерами виступили вихованці дитячого садочка “Капітошка”, колективи Староаврамівського СБК: жіночий ансамбль “Намисто росяне”, ансамблі народної пісні “Зоряни”, народної музики “Гармонія”, місцеві співаки. Чоловічий ансамбль “Слов’яни” використав замість музичних інструментів звичайні глиняні горщики. Вшанували староаврамівців гості з Миргородського району, представники релігійних громад.
У фойє закладу культури односельці представили власні роботи із декоративно-прикладного мистецтва, а надворі влаштували розваги для малечі, зокрема кінні прогулянки.
Інформаційний кур’єр
Інформаційний освітній ресурс “Освіта.ua” склав рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумкам ЗНО 2017 року. Навчальні заклади розподілені за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього бала, отриманого учасниками тестування з усіх предметів, та з урахуванням кількості складених випускниками тестів.