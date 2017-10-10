Інформаційний кур’єр

Інформаційний освітній ресурс “Освіта.ua” склав рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумкам ЗНО 2017 року. Навчальні заклади розподілені за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього бала, отриманого учасниками тестування з усіх предметів, та з урахуванням кількості складених випускниками тестів.

У ТОП-200 увійшли 5 шкіл з Полтавщини. Найвище, на 20-му місці, – Лубенський аерокосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (Київ). На 63-й і 67-й сходинках розташувалися середні навчальні заклади обласного центру – Полтавський міський багатопрофільний ліцей імені І. П. Котляревського і Полтавська спеціалізована школа № 3, на 93-й позиції – Полтавський приватний НВК “Паросток”. До другої сотні рейтингу шкіл потрапив Кременчуцький ліцей №4.

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Жителі Староаврамівки Хорольського району відзначили День села. Привітали найстарших і наймолодших жителів, ветеранів праці й нинішніх працівників місцевого господарства. Зі сцени звучали пісенні та віршовані дарунки, діти підготували хореографічні композиції, а дорослі – жартівливі сценки. З концертними номерами виступили вихованці дитячого садочка “Капітошка”, колективи Староаврамівського СБК: жіночий ансамбль “Намисто росяне”, ансамблі народної пісні “Зоряни”, народної музики “Гармонія”, місцеві співаки. Чоловічий ансамбль “Слов’яни” використав замість музичних інструментів звичайні глиняні горщики. Вшанували староаврамівців гості з Миргородського району, представники релігійних громад.

У фойє закладу культури односельці представили власні роботи із декоративно-прикладного мистецтва, а надворі влаштували розваги для малечі, зокрема кінні прогулянки.