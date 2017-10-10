Квадрокоптер – проти браконьєрів

Незабаром в інспекторів регіонального ландшафтного парку “Нижньоворсклянський”, що в Кобеляцькому районі, з’явиться новий “помічник” – квадрокоптер. Літаючий пристрій, на який встановлять камеру, дасть змогу не лише моніторити ситуацію на території парку без витрат пально-мастильних матеріалів, а й взяти під контроль ті ділянки, куди неможливо зайти човном.

– На охорону території парку, а це 23 тисячі 200 гектарів, з яких 17 тисяч 700 гектарів водного плеса, йде дуже багато ресурсів. Допомагає і обласна, і районна влада – кошти виділяються на придбання плавзасобів, на матеріально-технічне забезпечення. Підтримують також керівники місцевих агроформувань, від яких одержуємо спонсорську допомогу. На даний час ми забезпечені всім необхідним – човнами, двигунами, пально-мастильними матеріалами, – розповідає директор регіонального ландшафтного парку “Нижньоворсклянський” Олександр Шуліка.

Службовий водний транспорт, який у момент нашого спілкування можна оглянути в господарській будівлі на території адміністративно-наукового центру парку, – це моторні човни “Finval 470” та “Прогрес”. Найбільше навантаження на них – під час рейдів у період нересту. Разом з інспекторами в рейди виходять і працівники правоохоронних органів.

За словами Олександра Шуліки, кількість браконьєрів, які вторгаються у “Нижньоворсклянський”, протягом останніх років значно зменшилася. Потенційні порушники знають, що для їх виявлення будуть задіяні сучасні пристрої, які навряд чи вдасться обхитрити.

– У нас на оснащенні є тепловізори, які використовуємо як прилади нічного спостереження. Три тепловізори власних, а про четвертий домовляємося з приватною особою і задіюємо в нерестовий період. Той, яким користуюся я, має робочу відстань 1800 метрів. Усе це значно зменшує шанси браконьєрів. Хоча все одно ж прориваються. Найважче дістати зловмисників, які прокрадаються з берега, в гумових костюмах, і ставлять сітки, – каже Олександр Шуліка. – Тут глибина водойми вже не дозволяє нам зайти човном, це фактично під самим очеретом. Доводиться ходити берегом, перевіряти все, що викликає підозру. Виявивши знаряддя лову, іноді й протягом доби вистежуємо власника, щоб затримати “на гарячому”.

Квадрокоптер дасть можливість інспекторам парку однаково пильнувати як звичайні, так і важкодоступні ділянки водного плеса. Очевидні й перспективи економії, адже одна заправка “фінвалу” обходиться нині в 1000 гривень.

Вікторія КОРНЄВА

“Зоря Полтавщини”