Чому чорніють горіхи

Буває, що майже половина горіхів після збирання і просушування виявляється порожньою – з чорним висохлим ядром. Багато хто із садівників помилково вважають, що то – через неправильне сушіння плодів, і не обробляють свої дерева. Насправді ж причина значного зменшення врожайності горіхів – не технологія сушки, а хвороба антракноз, яку ще називають бурою плямистістю. Збудником є патогенний гриб. Головне джерело інфекції у весняний період – торішнє опале листя, яке господар не встиг чи не захотів вчасно зібрати й утилізувати, та уражені пагони. Первинне зараження відбувається в похмуру погоду при температурі вище +10 °С.

Небезпека розповсюдження інфекції зберігається весь час, поки середньодобова температура повітря надворі не перевищуватиме 18 °С, а вологість повітря буде не нижче 60%. На уражених листках розвиваються круглі, червонувато-бурі або сірувато-бурі плями діаметром 2–18 мм із сірим центром. На зелених пагонах плями овальні або неправильно округлі, вдавлені, світло-сірі або бурі. На навколоплідниках з’являються округлі поглиблені некротичні тріщини. Уражені плоди можуть деформуватися, опадати, ядра в них чорніють і всихають.

Розвиток захворювання за сприятливих для цього умов призводить до більш раннього (іноді – на цілий місяць) опадання листя. Це негативно впливає на підготовку рослин до зими і, за відсутності лікування, може навіть стати причиною загибелі дерева.

Для профілактики виникнення й розповсюдження інфекції дерева і пристовбурні кола перед розпусканням бруньок обробляють 3-відсотковим розчином азофосу або бордоської рідини. Друга обробка проводиться по вже дорослому листю, третя – через 14 днів після попередньої. Другу і наступні обробки проводять 1-відсотковим розчином вказаних препаратів. З метою профілактики первинної чи повторної появи інфекції не забувайте згрібати і знищувати старе листя.

Якщо крона молодого саджанця сильно вражена, його слід зрізати на пеньок. До осені від нього відростуть пагони – потрібно залишити на зиму два найсильніших. Навесні треба відібрати той, що краще перезимував, і вкоротити його на висоту 120 см, щоб закласти нову крону. Інший пагін, що лишали на зимівлю, треба видалити. Таким чином вдасться здолати інфекцію і врятувати цінний саджанець горіха. А от ігнорувати хворобу не можна, адже за сприятливих умов вона здатна знищити не лише горіхові дерева, а й перекинутися на інші плодові культури.

Марія ПРИХОДЬКО,

агроном.