Тигри бувають солодкими, якщо вони – дині

Майже завершився черговий садово-городницький сезон, і в мене знову є що розповісти читачам зорянського додатка “Сійся, родися!..”. а саме – про особливості незвичайного сорту дрібноплідних динь. До того ж із радістю поділюся безкоштовно насінням динь цього сорту з усіма, хто напише мені і надішле лист із конвертом, на якому вказано зворотну адресу.

А розповісти я хочу про дивовижний сорт дині під назвою Тигр. Достатньо глянути на фото, щоб зрозуміти, звідки така назва. Строк дозрівання плодів – усього 90 днів. Вони вирізняються надзвичайно ароматним і солодким кремово-білим м’якушем. Кожна динька сорту Тигр – вагою від 150 г і діаметром 8 см, через те диньки називають кишеньковими. Плоди вкриті гладенькою шкірочкою, що спочатку – темно-зеленого відтінку, а з часом набуває вогненно-золотистого забарвлення. Ще одна характерна особливість шкірки – широкі оранжеві смужки.

Диньки настільки духмяні, що ароматизують навіть повітря навколо грядки, на якій ростуть. Тож можна не лише ними ласувати, а й використовувати їх як природний освіжувач повітря. Так, одного такого плодика вистачить, щоб ароматизувати повітря в кімнаті протягом 10–12 днів.

Вирощувати дині цього сорту зовсім нескладно. Спочатку необхідно насіння намочити, й коли воно накільчиться, посіяти в заздалегідь підготовлені рівчачки на глибину 0,8–1 см. Між рядами під час сіяння (строки ті самі, що й для інших динь) залишаємо міжряддя завширшки 80 см. Подальший догляд за рослинами передбачає своєчасне прополювання, зволоження грунту в періоди тривалої відсутності опадів, підгортання. Як відомо, диня вибаглива до якості грунту, тож протягом вегетаційного періоду необхідно кілька разів підживити рослини органічними й мінеральними добривами.

До речі, диня сорту Тигр – не лише перспективна плодова, а й декоративна культура. Якщо насіння посіяти попід альтанкою, незабаром вона буде обплетеною ліанами завдовжки до 2 метрів. На одній рослині зазвичай зав’язується до 30 дрібненьких плодиків, що висять на ній, немов рукотворні іграшки, до того ж іще й ароматні.

Хто захотів і в себе на грядці посадити наступної весни ці дивовижні рослини, пишіть мені – з радістю й безкоштовно поділюся якісним насінням. Щедрих усім урожаїв!

Володимир КРІПАК.

Адреса: вул.Мошляка, 50,

с.Мишурін Ріг Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Індекс: 51610.