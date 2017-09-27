Нові призначення

20 вересня у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області особовому складу представили нового начальника поліції Полтавської області. На цю посаду призначено полковника поліції Андрія Замахіна. Генерала поліції 3-го рангу Олега Беха, який очолював ГУ Нацполіції в Полтавській області з лютого 2015 року, призначено керівником ГУ Національної поліції в Харківській області.

Нового керівника Головного управління поліції в Полтавській області представили перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та голова Національної поліції Сергій Князєв.

* * *

Андрій Леонідович ЗАМАХІН народився 9 травня 1978 року в Лубнах. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2004 році на посаді дільничного Лубенського міськвідділу міліції. Згодом працював у підрозділах карного розшуку, на керівних посадах територіальних підрозділів. Із 2015 року очолював управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції у Полтавській області. У серпні поточного року Андрій Замахін був призначений заступником начальника обласного главку Нацполіції.

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка № 340-к від 06.09.2017 начальником управління інфраструктури та туризму ОДА призначений Юрій КРИВОШЕЄВ.

* * *

Юрій Борисович КРИВОШЕЄВ народився 23 лютого 1969 року в місті Рубіжне Луганської області. Закінчив Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю “Машини та обладнання агропромислового виробництва”, Полтавський університет економіки і торгівлі (магістратуру).

По закінченні технікуму (1979 рік) та після служби в армії (1981 рік) працював на різних посадах у будівельних організаціях. З 1991 року – в підприємницьких структурах. У 1992 році заснував приватне комерційно-виробниче підприємство “Гарантія”. Останнє місце роботи – директор приватного підприємства “Корпорація Магнетік”.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради України по виборчому округу № 144 від політичної партії “Народний фронт”. Одружений, виховує доньку.