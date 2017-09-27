Автотрактор МЕЗ-330 випробовують на оранці

Від Національного наукового центру “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” до ПрАТ “АвтоКрАЗ” надійшли результати випробувань автотрактора МЕЗ-330, агрегатованого із плугом Hektor 1000 (Vogel Noot), що проводилися у дослідному господарстві “Оленівське” ННЦ “ІМЕСГ”.

Досліджувати МЕЗ-330 саме на оранці вирішили тому, що технологічна операція з основного обробітку ґрунту є найбільш енергоємною. Для визначення експлуатаційних показників автотрактор оснащувався вимірювально-записуючим обладнанням, зокрема паливним, колієвимірювальним колесом, датчиками обертів двигуна і коліс автомобіля, блоком реєстрації даних.

За результатами експлуатаційних досліджень орного агрегату в складі автотрактора МЕЗ-330 та напівпричіпного семикорпусного оборотного плуга Hektor-1000 було встановлено, що за умов забезпечення ширини захвату 2,8 метра, глибини обробітку 32 сантиметри, швидкості руху 7,5 кілометра на годину буксування не перевищувало 15 відсотків, продуктивність агрегату становила 1,29 гектара на годину, а витрати пального – 25 літрів на гектар. При цьому температура охолоджуючої рідини двигуна МЕЗ-330 не перевищувала 90°С, що свідчить про нормальну його роботу. Як відзначають фахівці, за таких умов роботи (ширина захвату – 2,8 м, глибина обробітку – 32 см, при стандартній у трактора 25 см) витрата пального така ж, як у трактора К-744.

Слід зазначити, що трактори європейських виробників обладнані двигунами із сучасними системами паливоподачі (John Deere, Case, Fendt тощо), і витрата пального у них дещо менша. Проте вартість закордонної техніки становить: Fendt 936 – 5,6 мільйона гривень, К-744 – 3,2 мільйона гривень. А ціна автотрактора МЕЗ-330 нижча у більш ніж три та два рази порівняно із вищевказаною технікою. До того ж власник вітчизняного автотрактора МЕЗ-330 отримує універсальний енергетичний засіб, який може виконувати як транспортні, так і тягові технологічні операції в полі.

Наступний етап випробувань автотрактора – із 5-корпусним оборотним плугом XMS950.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст