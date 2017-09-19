У Полтаві відбулася акція “Ми пам’ятаємо”, приурочена до Дня пам’яті українських журналістів та 17-ї річниці вбивства Георгія Гонгадзе. Біля меморіалу Героям Майдану та стели загиблим воїнам АТО, напроти адмінбудівлі, що по вулиці Соборності, 45, в обласному центрі, зібралися представники місцевих мас-медіа. Тримаючи у руках плакати з портретами Георгія Гонгадзе, Вадима Бойка, Павла Шеремета, В’ячеслава Веремія та Ігоря Александрова, полтавські журналісти пройшлися ходою центральними вулицями міста. Вони спілкувалися з полтавцями та гостями міста, роздавали їм листівки із нагадуванням, що професія журналіст – небезпечна професія. “Пам’ятаймо загиблих журналістів, вимагаємо знайти і покарати вбивць”, – закликали вони. Біля пам’ятного знака на Алеї журналістів по вулиці Ватутіна учасники акції поклали квіти, запалили лампадки, пом’янули загиблих хвилиною мовчання.

– Це – ганебні приклади, коли фізично знищують людей, – наголошував голова обласної організації НСЖУ Євген Лопушинський. – Хотілося б, щоб справи Гонгадзе та десятків інших загиблих журналістів були доведені до логічного завершення. І прецеденти загибелі журналістів більше ніколи не повторювалися. Давайте дружно і жорстко солідаризуватися й спільно захищати свої права, показуючи, що подібні методи у нормальній цивілізованій країні – неприпустимі.

Євген Лопушинський подякував присутнім, котрі знайшли час, відклавши редакційні справи, вшанувати пам’ять загиблих колег по перу. Він висловив упевненість, що у майбутньому участь у таких акціях братимуть більше мас-медійників, адже саме їхня небайдужість і згуртованість стане запорукою попередження протизаконності і насильства стосовно професії журналіста.

Анатолій ВАСЕВИЧ

“Зоря Полтавщини”