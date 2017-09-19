Особливості ЗНО-2018

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у нинішньому навчальному році пройде з 22 травня до 14 липня 2018-го. Кожний зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів.

Результати ЗНО з трьох предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (ДПА) для випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року: українська мова і література (результат виконання завдань із української мови), математика або історія України (період ХХ – початку ХХІ століть); один із предметів за вибором випускника.

Для проведення ЗНО з іноземних мов використовуються завдання сертифікаційних робіт (предметні тести) двох рівнів складності – рівня В1 та рівня В2.

Випускники старшої школи ЗНЗ 2018 року, які бажають зараховувати результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за ДПА та вивчали цю іноземну мову на профільному рівні, мають складати предметний тест В2.

Результати ЗНО з української мови і літератури (українська мова) зараховуються як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.

Для підготовки до основного ЗНО та можливості ознайомитися з процедурою його проведення планується пробне тестування. Усім, хто планує у 2018 році реєструватися для участі у ЗНО, потрібно завчасно потурбуватися про отримання паспорта. Реєстрація для осіб, яким на 1 вересня 2017 року виповнилося 16 років, буде проводитися виключно за наявності паспортів.

Детальніше про процедуру ЗНО та підготовки до нього – на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти: www.zno-kharkiv.org.ua.