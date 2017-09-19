Мужність приборкує стихії

Спеціальний автокран, майже п’ятдесят комплектів захисного бойового одягу, десять службових квартир і погони із черговими “зірочками” одержали рятувальники Полтави й області з нагоди професійного свята. Урочистості проходили в актовій залі головного управління ДСНС Полтавщини. На захід завітали ветерани служби, очільник облдержадміністрації Валерій Головко, міський голова Полтави Олександр Мамай, начальник головного управління Національної поліції в Полтавській області Олег Бех.

Відзнакою “За службу державі” й цінним подарунком нагородили Богдана Краснопеєва, десятирічного хлопчика з Гадяцького району. В квітні цього року він врятував трьох молодших братиків – трилітнього Андрія, дворічного Олексія й однорічного Ігоря, винісши їх із палаючого будинку.

– Це сталося в селі Мартинівка. Коли надійшло повідомлення про пожежу, туди направили підрозділ місцевої пожежної охорони… У будинку проживала багатодітна сім’я – мати і п’ятеро дітей. На момент виникнення пожежі в оселі були старший син Богдан і троє маленьких братиків. Матері й доньки не було. Причина пожежі банальна – менші дітлахи гралися сірниками й випадково підпалили домашні речі… Богдан своєчасно це помітив. Він міг би втекти з хати й кликати на допомогу дорослих, але хлопчик зреагував так, як навіть не кожен дорослий зможе, – чітко й правильно. Богдан, присівши й прикривши органи дихання вологою хустинкою, знайшов дітей, виніс надвір, а потім повідомив дорослих про пожежу. Місцева пожежна охорона будинок врятувала частково, але головне, що діти залишилися живими. Завдяки у першу чергу Богдану. Це – мужній вчинок хлопчика, – зазначив начальник Гадяцького районного сектора головного управління ДСНС Полтавщини Василь Губський.

– Ми сиділи гралися з братиками. Льоша пішов на кухню, сказав, що в туалет. Потім повернувся й сховався в шифоньєр. Коли я зайшов у кімнату, почув різкий запах диму. Подивився в шафу, а там уже розгорялося. Зорієнтувався. Нас учили в школі: якщо почуєш різкий запах диму, то треба всім вийти з будівлі. Я виніс Андрія, Льошу й Ігорька надвір. Потім погукав маму. Вона була з Альоною (молодша п’ятирічна сестра Богдана. – Авт.) на городі. Мама подзвонила пожежникам. Ми зачекали, поки вони приїдуть, – розповів Богдан Краснопеєв.

Героєм, сказав, себе не вважає. Хлопчик любить грати у футбол і їздити на скейті. Днями Богдан став лауреатом Всеукраїнської акції “Герой-рятівник року”.

Учасникам урочистостей з нагоди Дня рятівника артисти обласної філармонії подарували святковий концерт.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”