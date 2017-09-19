Інформаційний кур’єр

У Полтаві за участю представників семи областей провели міжрегіональний форум ділових та професійних жінок. У рамках форуму діяла виставка-продаж товарів і послуг підприємств, які очолюють жінки, “Добродійка-2017”. На виставці було представлено одяг, іграшки, картини, аксесуари, різноманітні вироби хенд-мейд, меблі тощо. Учасниці заходу – переважно переселенки з Донбасу, які досягли успіху на новому місці, а також усі бажаючі панянки-підприємці.

Співорганізатор форуму – ГО “Інститут гендерних трансформацій”. До заходу долучилися й представники міжнародних організацій, зокрема місії ОБСЄ, посольств США та Великої Британії в Україні. Відбулися конференція на тему жіночого підприємництва, підписання Меморандуму про співпрацю щодо підтримки жіночого лідерства, підприємництва та гендерних ініціатив між інститутами громадянського суспільства.

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Білицька школа №1 Кобеляцького району відсвяткувала

60-річний ювілей. За шість десятиліть її закінчили 3815 учнів, близько ста з них – із золотими медалями.

З цієї нагоди у селищному Будинку культури зібралися вчителі, учні, випускники різних років, ветерани педагогічної ниви. Присутніх привітали народний депутат України Андрій Река, керівництво району.

Школа з’явилася в селищі в період будівництва цукрового і молочноконсервного заводів. У вересні 1957 року навчальний заклад, розрахований на 320 учнів, урочисто відкрив двері, розповів Станіслав Пуха, колишній випускник, селищний голова, який зараз очолює ветеранську організацію і вивчає історію рідного краю.

Привітали альма-матер вихованці школи різних років: депутат обласної ради Сергій Жук, селищний голова Юрій Латиш, полковник, кавалер ордена Богдана Хмельницького Олександр Кинько, завідувач амбулаторії сімейної медицини Лариса Петренко та інші. Колишні випускники і нинішні учні подарували глядачам концертні номери.

Десять років у школі діє музей, рішенням районної ради вона стала опорним навчальним закладом.