Доблесний солдат, сумлінний трудівник

На адресу Крюківського вагонобудівного заводу надійшов лист-подяка від командування Першого окремого польового вузла зв’язку Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України.

У ньому зокрема йдеться: “Із почуттям великої поваги та вдячності звертається до колективу підприємства командування частини, у якій проходив військову службу в оперативному резерві першої черги ваш колега – Олександр Анатолійович Полозов. За час проходження навчальних зборів у Першому окремому польовому вузлі зв’язку Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України він виявив наполегливість та цілеспрямованість, ініціативу та сумлінність, високі показники в бойовій підготовці під час виконання покладених на нього службових обов’язків”.

Військова служба в оперативному резерві тривала з 14 червня по 13 липня поточного року. Олександр Анатолійович розповідає: “Спочатку відновлювали знання на базі Полтавського навчального центру, потім виїхали для практичних занять до Житомирської області. Завдання забезпечення безперебійним якісним зв’язком намагався виконувати на належному рівні”. Свого часу Олександру Полозову довелося виконувати ці ж завдання, але в бойових умовах. Із січня 2015-го по квітень 2016-го він у складі розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади брав участь у антитерористичній операції. За виявлену мужність та належне виконання обов’язків Олександра Полозова нагороджено відзнакою “За доблесть і честь” та медаллю “Захиснику Вітчизни”.

Після служби повернувся на завод

і зараз сумлінно працює на рідному підприємстві.

Олена АНТОСИК

Журналіст