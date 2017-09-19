Славимо Різдво Богородиці й згадуємо чудо Архістратига Михаїла

Велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці – об’єднає православних християн на урочистих богослужіннях 21 вересня. Сьогодні, 19 вересня, молитовно згадують чудо Архістратига Михаїла в Хонах.

У IV столітті в стародавньому місті Хони, яке за апостола Павла називалося Колосами (сучасна територія Туреччини), знаходився прекрасний храм архістратига Божого Михаїла. Він був споруджений стараннями багатого грека на знак подяки Господові й Архістратигу Михаїлу за зцілення його доньки водою із місцевого чудодійного джерела.

У храмі протягом багатьох десятиліть пономарував благочестивий Архип. Проповідь блаженного навертала до Бога величезну кількість людей, отож знавіснілі язичники задумали зруйнувати храм та знищити Архипа. Вони з’єднали в одне русло дві гірські річки й направили cтрашну за силою течію на храм.

За молитвою Архипа явився архістратиг Михаїл і ударом жезла відкрив у горі широку розколину. Саме в неї і хлинули води річок. Місцевість, де звершилося чудо, почали називати Хонами (“отвір”, “розщелина”).

У нашому народі день вшанування цієї події відомий як Михайлове чудо. Це особливе свято, в яке намагалися не братися навіть за найпростішу роботу: вважалося, що будь-яке починання приречене на поразку.

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Пресвята Діва Марія народилась у галілейському місті Назареті, від праведних батьків Іоакима та Анни. Вона – дуже пізня й довго вимолювана в Господа Дитина. Ще до Її появи на світ подружжя дало обітницю посвятити своє Дитя на служіння Богові.

Про те, що молитви Іоакима й Анни почуті Всевишнім і в них народиться Преблагословенна Дочка Марія, через Яку буде дароване спасіння усьому світу, майбутнім батькам сповістив Ангел Господній. Назвали Дівчинку, як вимагав того звичай, на п’ятнадцятий день після народження. Вказане Ангелом ім’я “Марія” означає “володарка”, “владичиця”.

“День Різдва Богородиці, – за словами святого Іоанна Дамаскіна, – є свято всесвітньої радості, тому що Богородицею весь рід людський обповився і смуток праматері Єви змінився на радість”.

У народному побуті свято має назву “Друга Пречиста”. Цього дня до молодого подружжя приходила в гості вся рідня. Потім святкування продовжувалися в батьків молодої дружини. До Другої Пречистої весь урожай уже мав бути в коморі. Отож у селах з’являвся час для початку сезону сватань.

Підготувала Вікторія КОРНЄВА.