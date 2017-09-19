Богатирський турнір Полтавщини

В обласному центрі проведуть фінальну серію видовищних ігор “Богатирі Полтавщини”. Турнір анонсували на прес-конференції головний суддя змагань, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Денис Дубровський та заступник начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту ОДА Михайло Габор.

Мета дійства – залучення людей до активних занять фізкультурою і спортом, показ туристичного і спортивного потенціалу регіону. Організатори – профільне відомство обласної держадміністрації і місцевий спортклуб “Спейс”. Ініціатором виступив голова Гадяцької РДА, очільник асоціації силових видів спорту Олексій Матюшенко.

Два відбіркових етапи змагань пройшли влітку в Лубнах і Гадячі, було визначено шестеро фіналістів. Кількох найсильніших людей країни запросили на полтавський фінал з інших міст. На Сорочинському ярмарку відбувся проміжний міжнародний етап Богатирських ігор. Перше і третє місця там посіли дві команди України, друге – збірна Литви.

Організатори обіцяють яскраве шоу – стронгмени будуть піднімати і тягнути автомобілі, виважувати гантелі вагою 90 кілограмів, рухати величезну бетонну кулю, демонструючи свою силу і витривалість.

– Змагання богатирів свідчать про те, що не перевелися на Полтавщині силачі, згадаймо славетного Івана Піддубного, – зазначив Денис Дубровський. – У фіналі “Богатирів Полтавщини” атлетів чекають навантаження на рівні чемпіонатів Європи. Організація буде найвищого рівня.

Захід пройде 30 вересня на Театральній площі Полтави в рамках загальнонаціональної акції “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”. Початок о 13-й годині.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”