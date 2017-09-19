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КрАЗ-Спартан відзначився в Кременчуцькій виховній колонії

Опубліковано: 19 Вересня 2017

Малий броньований автомобіль КрАЗ-Спартан став головним учасником показового виступу особового складу групи швидкого реагування Кременчуцької виховної колонії. Автомобіль було відправлено до виправного закладу за зверненням керівництва цієї державної установи. Там відбувалося виїзне засідання колегії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Даний захід проходив під головуванням начальника Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України Олександра Крикушенка, за участю керівного складу управління та начальників установ виконання покарань Полтавської, Харківської, Сумської та Луганської областей. Затримання умовних втікачів на броньованому КрАЗі-Спартані проводила група швидкого реагування.
Участь КрАЗу в цьому заході продемонструвала зацікавленість представників підрозділів спеціального призначення кримінально-виконавчої системи у бронеавтомобілях такого типу. Перед показовим виступом учасники детально оглянули кременчуцький бронеавтомобіль і послухали детальну розповідь про його експлуатаційні характеристики. Після показових виступів посадовці відзначили, що КрАЗ-Спартан приємно вразив їх швидкістю, маневреністю, комфортом. Зазначалося, що такий автомобіль якраз підходить для виконання завдань підрозділами швидкого реагування, а також висловлювалися побажання, щоб така потужна нова техніка закуповувалась не лише для прикордонників, військових підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, а й для потреб Міністерства юстиції.

Діна СТЕГАНЦЕВА
Журналіст

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Рубрика: ГОЛОВНА, Найкраще
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